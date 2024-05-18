台股掛牌ETF 下周九檔接棒除息

台股掛牌ETF中5月有39檔要除息，其中27檔昨（17）日登場，包含人氣王國泰永續高股息（00878）、富邦特選高股息30、元大美債20年、群益ESG投等債20+等。不過台股高檔盤軟收黑，昨日除息的股、債ETF都尚未填息。

觀察ETF除息動向，1月59檔、2月41檔、3月36檔、4月50檔、5月39檔，其中5月ETF除息秀已進入尾聲，目前已有30檔陸續除息，其中三檔在16日、27檔在昨日，目前已除息占比76.9%；下周還有九檔要除息。

在這波ETF除息表現中，月月配的台新永續高息中小最亮眼，在16日除息0.16元，當日台股改寫盤中及收盤雙歷史新高，順利於當天完成填息，投資人股利、價差雙落袋，且連續二個月都於除息日當日完成填息。

展望後市，下周有九檔ETF將在21至23日間除息，類型包含三檔台股高股息、六檔債券ETF，高股息部分有最新、第六檔晉升到2,000億元俱樂部成員的復華台灣科技優息，將除息0.2元，換算單月殖利率0.9%。

還有因帳上累積股息及資本利得豐碩而單季大舉配出3.38元、換算單季殖利率為4.3%的復華富時高息低波；雙月配的永豐ESG低碳高息將在23日壓軸登場，將除0.35元，換算單期殖利率1.7%。

至於六檔將要除息的債券ETF為復華能源債、復華新興企業債、復華製藥債、新光投等債15+、新光A-BBB電信債、新光15年IG金融債，單期殖利率在0.9%至1.2%間。