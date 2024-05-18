台股ETF大換血成分股聚光 五檔總規模1,930億元

台股ETF換股第二波開跑，市場關注焦點規模高達1,850億元的元大台灣價值高息（00940）將更換21檔成分股，合計五檔將更換成分股的ETF總規模則為1,930億元，將牽動盤面資金移轉，其中華立、華碩、台表科等受資金關注。

臺灣指數公司昨（17）日傍晚公告元大台灣價值高息、中信綠能及電動車、野村趨勢動能高息、中信小資高價30、兆豐台灣晶圓製造等五檔台股ETF成分股調整結果，新增及刪除檔數依序為21檔、六檔、24檔、11檔、七檔；換股檔數比率為42%、12%、48%、36.6%、23.3%。

圖／經濟日報提供

調整將自昨日交易結束後生效，亦即自5月20日開盤起生效，元大台灣價值高息則有五個交易日的指數調整過渡期。

合計五檔台股ETF新增及刪除檔數各69檔，其中新增股部分，華立一舉獲得三檔ETF納入；華碩、旺矽、台表科各有兩檔ETF納入。力積電、中碳、光洋科、亞翔、神基、創意、愛普*、瀚宇博及漢唐則遭到兩檔ETF剔除成分股之列。

觀察五檔台股ETF動向，包含元大台灣價值高息持股檔數已經從50檔增加至71檔；野村趨勢動能高息同樣也從50檔增加至74檔；中信綠能及電動車持股檔從50檔增加至51檔；中信小資高價30從30檔增加至34檔；至於兆豐台灣晶圓製造檔數則是已經更換完畢維持30檔不變。

從昨日投信買超名單來看，前三大分別為玉山金61,948張、永豐金41,263張、長榮航32,738張，都是元大台灣價值高息的新成分股，且換算已經建倉持有61,874張、41,299張、32,702張，可見買盤集中於此；其第一大持股長榮雖並未被刪除，不過因單一權重上限為8%，目前仍持有長榮10.18%，預料後續仍有賣壓。

元大台灣價值高息以10元低門檻引起關注，掛牌前受益人數即達70.83萬，上市後受益人數持續攀升，據投信投顧4月公開資料，人數已突破百萬來到1,016,471人。