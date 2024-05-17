00940換股揭曉…長榮（2603）未踢除！ 女子：亮點是金融股及長榮航的加入

00940換股揭曉

女子今天早上沒有發文，就是在等待00940的更新。00940這次50檔成分股21進、21出。從換股進出來看，先前很多投顧、分析師預估目前00940第一大持股「長榮」會被踢除而引來大聲批評，看來又是一場預測失準，長榮並不在00940踢除的名單中。

而這次納入的成分股，女子覺得亮點是金融股及長榮航的加入，對於未來00940穩定配息、而且股價穩定及成長應該都有一定的作用。尤其排在00940之後要換股的00878，目前也是手中有2800多億的銀彈，這些銀彈根據00878的指數規則，有部分是必定要放在金融股的，目前00878金融成分股有：中信金、國泰金、元大金、永豐金、富邦金、兆豐金、上海商銀、第一金等幾檔。

雖然金融股上週的漲勢帶動00878成長，但以金控獲利及指數篩選邏輯來看，女子自己反倒認為國泰金、富邦金這二檔在00878換股是有機會被踢出的（因爲壽險佔金控成分太大，配息可能會降低），這點從00878最近一次配息可以看出，雖然配息金額創新高，但是絕大部分來自於「資本利得」而不是股利所得。

假設00878踢出2檔金融股，也要補回二檔，那麼女子覺得00940這次選入的永豐金、京城銀、玉山金、第一金就滿有機會被納入（都不是壽險型金控），但如果這樣，就等於00878會幫00940抬轎了。（當然這是在不考量其他成分股的情況）

至於刪除的成分股，可以為00940帶來多少獲利？以及接下來00940換股完成後有沒有辦法在配息評價日前站上10元，就是00940首次配息的考驗了。女子自己是相對有信心的（畢竟爸爸媽媽都買了），而且高股息產品適合的人，就是要「長期持有」，真的不用再去想「賺了幾千幾萬塊要賣掉」，抱持後者心態的人，適合的是去玩個股，因為這樣的「當沖精神」完全背離了ETF指數化投資、分散風險的特質。

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