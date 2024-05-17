台股本周金融傳產雙引擎發動 00907近一月績效奪冠
永豐優息存股ETF（00907）以「金融+傳產」為成分股為主，永豐優息存股 ETF經理人林永祥表示，前十大成分股涵蓋近日走勢強勁的海運股，包括長榮、萬海；金融類股的中信金、永豐金、元大金、兆豐金、上海商銀，在金融、傳產雙引擎催動下，股價刷新掛牌以來新高，收盤價最高來到16.37元，在台股ETF近一月績效中，更奪下冠軍 。
大盤近日在電子、海運、金融輪番上陣，加權指數再改寫歷史新高，一度衝上21,515點，其中海運因今年營運展望佳，貨櫃三雄連日買氣熱絡、走勢強勁，股價紛紛來到波段新高；此外，今年首季獲利表現亮眼的金融股後市展望看好，同樣有不小漲幅，帶動金融指數攀上歷史新高。
林永祥建議，在這波AI浪潮興起下，除了布局AI相關類股，亦可增加如00907這類型，排除電子類股，僅涵蓋金融及傳產的ETF，不僅可分散產業風險，在類股輪動時亦有機會領先電子股表現。
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