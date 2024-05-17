萬眾矚目！00940等五檔台股ETF換股 長榮還在

市場熱烈討論焦點——元大台灣價值高息（00940）掛牌上市以來首次成分股調整出爐！根據臺灣指數公司17日公告，元大台灣價值高息、中信綠能及電動車、野村趨勢動能高息、中信小資高價30、兆豐台灣晶圓製造等五檔台股ETF成分股異動，調整將自今日交易結束後生效（亦即自5月20日起生效）。

00940以10元低門檻引起市場關注，掛牌前受益人數即達70.83萬，上市後受益人數持續攀升，據投信投顧4月公開資料，人數已突破百萬來到1,016,471人；且據證交所4月ETF定期定額排行榜資料顯示，00940掛牌後隨即空降第13名。

00940追蹤臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數，每半年進行成分股審核，50成分股中新增及刪除各21檔，換股檔數比為42%。此次新增有三陽工業、華碩、國產、冠德、華固、長榮航、漢翔、京城銀、玉山金、永豐金、第一金、華立、 健鼎、新日興、玉晶光、京鼎、欣陸、南寶、天鈺、長虹、台表科

刪除則為統一、中碳、光洋科、光寶科、佳世達、漢唐、可成、神基、聯陽、智易、合勤控、神達、中磊、瀚宇博、上海商銀、亞翔、耕興、矽創、南茂、寶成、巨大。

中信綠能及電動車追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃綠能及電動車指數，每半年定審，此次50檔成分股中新增和刪除各六檔，換股檔數比為12%，新面孔有中興電、華立、全漢、順達、加百裕、力成；刪除微星、創意、新盛力、旭隼、環球晶、力積電。

中信小資高價30追蹤臺灣指數公司特選小資高價30指數，每半年調整，此次30檔成分股中新增及刪除各11檔，新增如士電、中砂、華碩、廣達、兆利、辛耘、新普、旺矽、樺漢、元太、勤誠；成分股刪除川湖、台達電、智邦、台光電、智原、創意、譜瑞-KY、大樹、愛普*、南電、高力。

兆豐台灣晶圓製造臺灣指數公司特選臺灣晶圓製造指數，每半年更換，此次30檔成分股中新增及刪除各七檔，換股檔數比為23.3%，新納入長興、聯詠、欣銓、旺矽、矽格、M31、南茂；刪除華邦電、南亞科、穩懋、景碩、同欣電、愛普*、力積電。

野村趨勢動能高息追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃FactSet臺灣趨勢動能高股息指數，每半年更換，此次50檔成分股中新增、刪除24檔，換股檔數比為48%，新增有環泥、遠東新、聯強、億光、長榮、裕民、慧洋-KY、華南金、國泰金、遠百、潤泰全、華立、台灣大、遠傳、和碩、世界、群益證、精誠、台郡、台表科、長華*、可寧衛、中保科、中鼎。

至於刪除則聚陽、興農、中碳、光洋科、正新、瑞昱、群光、漢唐、聯發科、榮運、兆豐金、神基、欣銓、鈊象、新日興、台勝科、瀚宇博、中美晶、新普、亞翔、合晶、精成科、力成、宏全。