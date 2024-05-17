00919現在是相對安全的切入時機？ 專家：就是更換成分股的時間點

能解決投資人痛點的高股息ETF？群益台灣精選高息（00919）

五月底即將更換成分股，是相對好的切入時間點嗎？

ETF是中性的工具，請進一步了解你買的是什麼種類

現在越來越多投資人開始買ETF，但是「買ETF就是穩賺的嗎?!」，其實不然，ETF是屬於中性的工具，全看你如何使用它。因為ETF還可分成，反向型ETF、槓桿型ETF、股票型ETF、指數型ETF…等。你到底投資的是什麼ETF，必須要認真的去看選股邏輯以及成分股，才能略知一二。

妮可認為ETF是否可投入，全看認不認同選股機制

近幾年高股息ETF如雨後春筍般的發行，能不能買還是取決於選股邏輯。

映入我眼簾的，是之前妮可提及過的高股息ETF群益台灣精選高息（00919），他的選股機制的精神就是先「鎖定每年高息股」，每年年底再超前布局「隔年有機會配高息的潛力黑馬股」。

能解決痛點的高股息ETF：00919

妮可對於這樣子的選股邏輯及思考，感到非常認可。我相信發行這檔ETF的人一定了解股民的痛點！沒錯，以前，大家之所以對高股息ETF有所疑慮，就是擔心選股上只重視股息高低，卻忽略成長性，以至於出現拿了高股息卻賠了價差的窘境。

因此，這就是00919的選股邏輯亮點所在：

在5月進行持股調整，根據每年企業宣告當年度要配發的股利，挑選當年度配息水準相對優異的高息股； 在12月再加以考量當年前三季EPS成長率，調整持股，找出當年配息相對優異且獲利持續成長，隔年也有機會配出高息的高息潛力股。

當然，說了那麼多，最終我們還是要看報酬率來說話。

翻開過往的績效來說，自成立以來至2024/4/30，約一年半的時間，累計含息報酬達82.19％，更細一點來看，近三個月含息報酬14.06%，近半年28.83%，近一年48.61%，表現皆優於同類型商品，可以說是相當亮眼。

配息的部份，共累計四次配息（過去四次配息，每單位的配息金額分別是0.54元、0.54元、0.55元、0.66元。）從表格你可以發現，單季配息表現約2.41%~2.66%之間，00919前四次配息也都有填息。「基金配息率」不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。

填息：股價回到除權息之前的價格。（賺了配息下來的報酬） 貼息：股價回不到除權息之前的價格。（賺了股息、賠了價差）

投資高股息ETF的時候，不要一昧的追求高配息，你該去專注的整體含息報酬的表現，並且配息有沒有忽高忽低，也是一大考量，而00919的表現確實也值得關注。

「相對安全切入的時機，我認為就是更換成分股的時間點。」

在三、四月那陣子申購上市的高股息ETF，破發有時候並不是選股機制的問題，而是上市的時機點不佳！為什麼這樣說，我們可以知道那些成分股，皆是在去年選股機制篩選出來的標的，剛好又在盤勢相對高點的時候申購且布局，即使再好的投資標的，在不對的時間點投入，仍然會破發。

並且那些高股息ETF與00919重複率也不低，雖然盤勢回檔，但投資還是要長期佈局、著重長期績效，選股重要，時機點當然也重要！

最後別忘了，00919的選股機制，在五月中旬過後，更換成份股就會鎖定今年配息表現相對優異的30檔公司，若對此ETF有興趣的，自己留意一下時機點吧。

以上純屬資料整理及心得分享，裡頭提到的投資標的不具任何買賣建議，請投資人在投資前仍謹慎思考。

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