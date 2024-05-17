00878、00929、00940…多達21檔高股息ETF誰最好？ 專家：爭第一是投信的事情

ETF投資新思維

前幾日逐步創新高的00878今天除息；昨天00929也順利站上2,000億大關；00940受益人數順利突破百萬大關...到底誰才是高股息ETF的NO.1呢？

孫太試著提醒粉絲，別再把ETF視為單一商品了，目前高股息ETF已經有21檔，有時孫太會看到許多投資人討論哪檔ETF最好，哪檔ETF最優；但...往往這樣的討論最終只會流於形式！

為什麼呢？因為每檔ETF的特性不同，這就跟近期很流行的排球少年一樣，有的選手適合攻擊，有的適合防守，有的適合舉球；你要做的不是去比較每個選手的攻擊力，用攻擊力高低去比較只能找出適合攻擊的選手！

好的投資人應該就跟教練一樣，在球隊內（投資組合內）擁有善於攻擊的球員也有善於防守的隊員，有的球員負責攔網，甚至還有自由球員，最終也要有一個兼顧的舉球員！

完整的搭配有助於面對「各種狀況」，要注意的是，要比較哪一檔ETF最優秀這件事情是在ETF檔數少的狀態下，我們藉由交叉比對去從中找到最優的商品，但現在ETF的檔數已經越來越多，已經不再是比較誰優誰劣的時刻，而是如何搭配，組出最適合自己的隊伍的時刻了！

因此孫太在粉絲團已經不談論哪一檔商品表現最好，因為很常時候「所謂的表現最好」只有是「某一段時期表現亮眼」；舉例來說，當大盤上漲時，一定是攻擊型ETF表現最好！但當大盤回檔修正時，也一定是防守型ETF表現最好！因此，誰才是最好？

最後，「爭第一是投信的事！投資搭配組合第一才是我們投資人該做的事」 我們要做的是嘗試與挖掘好的投資標的，嘗試組合搭配入自己的投資組合中，逐步地去擴大自己的持股規模和現金流當量！運用這樣的組合去面對上漲、修正、甚至股災的到來！擇優劣汰...才是長久的存股投資方式。

記住，現在的第一不見得是永遠的第一，想想柯達（Kodak），想想Nokia...曾經的第一，現在在哪裡？

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