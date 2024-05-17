快訊

南韓軍方：北韓朝日本海發射不明彈道飛彈

疑繳不出貸款車被拖走！五股火爆男至車行搶車…10分鐘北市落網

金正恩無所不在：北韓監視器數量增加，強化全國監控

ETF 超級除息日登場 27檔同步除息 約近4成朝填息邁進

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股17日合計有27檔ETF除息，可說是ETF的超級除息日，光是債券ETF就達21檔，還有6檔包括高息、ESG、半導體等的ETF也同步除息，其中00878國泰永續高股息、00900富邦特選高股息30的除息表現深受關注，統計約有10檔正朝填息前進中。

台股17日開高震盪，早盤以21,346.75點開高，盤中指數震盪，先盤先翻黑後再拉升至紅盤，可惜不敵賣壓，盤中再往下翻黑，一度下滑至21,218.34點，各類股中以生技股的表現最亮眼，類股漲幅逾3%，金融股也是撐盤要角，另外，營建股、電機股也是逆勢抗跌的類股。

台股在衝上2萬點頻創新高下出現震盪，17日則可說是ETF的超級除息日，合計有27檔ETF除息，包括21檔債券ETF，還有00878國泰永續高股息、 00850元大臺灣ESG永續、00894中信小資高價30 、00891中信關鍵半導體 、 00900富邦特選高股息30、00771元大US高息特別股等6檔非債券的ETF。

市場關注包括00878、00900的除息表現，00878是目前國內規模第2大的高股息ETF，目前受益人數約126萬人，根據國泰投信官網公告， 00878每單位配發股息0.51元，較第1季的0.4元增加，除息表現深受關注。

00878早盤以23.03元開出，一度拉升至23.09元，朝填息前進，但盤中翻黑一度下滑至22.98元，反而呈現小幅貼息的情況；不過，00900早盤以16.12元開出後，一度拉升至16.19元，朝填息的16.22元前進；另外，00771也是往填息前進中，早盤以17.49元開出。

17日除息的債券ETF達21檔，其中採月配懸的有4檔，包括00937B群益ESG投等債20+、00933B國泰10Y+金融債、00772B中信高評級公司債 、00773B中信優先金融債等，另外還有元大美債20年、群益AAA-AA公司債、群益投資級公用債、群益投等新興公債、國泰A級公司債、國泰A級金融債、元大10年IG銀行債、群益7+中國政金債、中信美國公債20年、國泰A級醫療債、凱基IG精選15+、凱基AAA-AA公司債、富邦新興投等債、富邦歐洲銀行債、中信美國市政債、群益1-5Y投資級債、凱基ESG BBB債15+等也同步除息。

其中，包括00890B、00756B、00860B、00786B、00846B、00794B、00780B、00845B等，也是往填息前進中。

00772B中信高評級公司債 00878國泰永續高股息 除息

延伸閱讀

00929被借券後所發現的事情！ 存股達人：用這方式領到股息…不會被扣匯費

00878過去100％填息…五月高股息大換股更要選它！ 專家：能避免買到抬轎ETF

00878股價再次破紀錄…已沒什麼大不了？ 存股哥：近期強勢又是經歷過2022年的強者

0056、00919、00878配息狀況超好！ 專家：不用怕破發風險低

相關新聞

00878、00929、00940…多達21檔高股息ETF誰最好？ 專家：爭第一是投信的事情

前幾日逐步創新高的00878今天除息；昨天00929也順利站上2,000億大關；00940受益人數順利突破百萬大關...到底誰才是高股息ETF的NO.1呢？

00929被借券後所發現的事情！ 存股達人：用這方式領到股息…不會被扣匯費

雪倫分享過曾為了00929開保管銀行富邦銀行，但雪倫較常往來的交割銀行是國泰世華銀行。

00878過去100％填息…五月高股息大換股更要選它！ 專家：能避免買到抬轎ETF

新月配息高股息ETF00939、00940上巿破發，現在還能投資高股息ETF嗎？五月成分股大換，怎麼避免買到抬轎ETF呢？

00878股價再次破紀錄…已沒什麼大不了？ 存股哥：近期強勢又是經歷過2022年的強者

00878本季股息高達0.51，換算現價殖利率還有2.1%，年化殖利率8.4%...

ETF 超級除息日登場 27檔同步除息 約近4成朝填息邁進

台股17日合計有27檔ETF除息，可說是ETF的超級除息日，光是債券ETF就達21檔，還有6檔包括高息、ESG、半導體等...

台股連四日創高 四檔今年發行月配高息ETF 00946率先回發行價之上

台股氣勢如虹，連續四天創下歷史收盤新高紀錄，在權值股台積電（2330）、鴻海（2317）和聯發科（2454）上漲帶動，以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。