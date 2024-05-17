ETF 超級除息日登場 27檔同步除息 約近4成朝填息邁進

台股17日合計有27檔ETF除息，可說是ETF的超級除息日，光是債券ETF就達21檔，還有6檔包括高息、ESG、半導體等的ETF也同步除息，其中00878國泰永續高股息、00900富邦特選高股息30的除息表現深受關注，統計約有10檔正朝填息前進中。

台股17日開高震盪，早盤以21,346.75點開高，盤中指數震盪，先盤先翻黑後再拉升至紅盤，可惜不敵賣壓，盤中再往下翻黑，一度下滑至21,218.34點，各類股中以生技股的表現最亮眼，類股漲幅逾3%，金融股也是撐盤要角，另外，營建股、電機股也是逆勢抗跌的類股。

台股在衝上2萬點頻創新高下出現震盪，17日則可說是ETF的超級除息日，合計有27檔ETF除息，包括21檔債券ETF，還有00878國泰永續高股息、 00850元大臺灣ESG永續、00894中信小資高價30 、00891中信關鍵半導體 、 00900富邦特選高股息30、00771元大US高息特別股等6檔非債券的ETF。

市場關注包括00878、00900的除息表現，00878是目前國內規模第2大的高股息ETF，目前受益人數約126萬人，根據國泰投信官網公告， 00878每單位配發股息0.51元，較第1季的0.4元增加，除息表現深受關注。

00878早盤以23.03元開出，一度拉升至23.09元，朝填息前進，但盤中翻黑一度下滑至22.98元，反而呈現小幅貼息的情況；不過，00900早盤以16.12元開出後，一度拉升至16.19元，朝填息的16.22元前進；另外，00771也是往填息前進中，早盤以17.49元開出。

17日除息的債券ETF達21檔，其中採月配懸的有4檔，包括00937B群益ESG投等債20+、00933B國泰10Y+金融債、00772B中信高評級公司債 、00773B中信優先金融債等，另外還有元大美債20年、群益AAA-AA公司債、群益投資級公用債、群益投等新興公債、國泰A級公司債、國泰A級金融債、元大10年IG銀行債、群益7+中國政金債、中信美國公債20年、國泰A級醫療債、凱基IG精選15+、凱基AAA-AA公司債、富邦新興投等債、富邦歐洲銀行債、中信美國市政債、群益1-5Y投資級債、凱基ESG BBB債15+等也同步除息。

其中，包括00890B、00756B、00860B、00786B、00846B、00794B、00780B、00845B等，也是往填息前進中。