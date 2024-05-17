00929被借券後所發現的事情！ 存股達人：用這方式領到股息…不會被扣匯費
連營業員都不知道的ETF借券收入
雪倫分享過曾為了00929開保管銀行富邦銀行，但雪倫較常往來的交割銀行是國泰世華銀行。
這次帳上的00929被借走大部分，剩9張在庫存可以參加除息，所以面臨到以下二種狀況：
原帳上的9張會照投信公司配息時間5/20早上匯到富邦銀行帳戶。
被借走的券會以權益補償方式在 5/20當天下午3:30前匯到證券交割戶，不會扣匯費。
是匯到二個不同的銀行帳戶喔！
關於權益補償的部份
券商跟我說00929的借券人已賣出，所以算資本利得，不算股利所得，這次不會列股利收入。
如果借券人借00929是為了參與除息，沒有賣出，那就算股利所得。
跟雪友分享這次的經驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言