00929被借券後所發現的事情！ 存股達人：用這方式領到股息…不會被扣匯費

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聯合新聞網／ 財經雪倫
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

連營業員都不知道的ETF借券收入

雪倫分享過曾為了00929開保管銀行富邦銀行，但雪倫較常往來的交割銀行是國泰世華銀行。

這次帳上的00929被借走大部分，剩9張在庫存可以參加除息，所以面臨到以下二種狀況：

原帳上的9張會照投信公司配息時間5/20早上匯到富邦銀行帳戶。

被借走的券會以權益補償方式在 5/20當天下午3:30前匯到證券交割戶，不會扣匯費。

是匯到二個不同的銀行帳戶喔！

關於權益補償的部份

券商跟我說00929的借券人已賣出，所以算資本利得，不算股利所得，這次不會列股利收入。

如果借券人借00929是為了參與除息，沒有賣出，那就算股利所得。

跟雪友分享這次的經驗。

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00929復華台灣科技優息ETF 借券 月配息

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