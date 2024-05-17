00878過去100％填息…五月高股息大換股更要選它！ 專家：能避免買到抬轎ETF

新月配息高股息ETF00939、00940上巿破發，現在還能投資高股息ETF嗎？五月成分股大換，怎麼避免買到抬轎ETF呢？

有百萬股民認證，也是定期定額交易戶數第一名00878，擁有不少鐵粉，ETF大贏家股魚 老師分享只存00878年領百萬股息可以怎麼做！

以下為影音內容：

新月配高股息ETF上巿破發，現在還能投資高股息ETF嗎？

本想說今年投資高股息ETF可以能有資本利得，還能有股息「兩頭賺」，但沒賺到反而倒賠，屆時除息之後恐會被雙殺？

00939和00940兩檔在募集期間，就橫掃市場2200多億資，殊不知上市到現在還是破發的狀態。

其實耐心很重要，現在這個時間點9字頭的產品，表現都不如預期；那就該回頭看看老牌的產品。

以上市一段時間的ETF，績效表現已經確定；不但「有跡可循」，也能查到規模，受益人數也能看到。

像是00878在定期定額還有受益人數的部分拿下雙料冠軍，代表市場投資人高度認同00878。

願意長期投資，00878從發行之後股價一路北走，況且上圖的股價還不包含股息，如果加上股息就不止這樣。

怎麼避免買到抬轎ETF

若是幾檔ETF成分股重複，規模又這麼大，該擔心會不會幫別檔ETF抬轎的事情？

要看ETF的選股邏輯，如果很接近的話，當然成分股很可能會得出類似的結果。

會有抬轎這樣的說法，就是因為成分股太過接近，倘若是第一檔換股的ETF，後續的ETF成分股也跟我相似，那就會事先買的有利；這是一個很簡單的邏輯。

股價就是用錢堆上去的，有人買股價就會往上，沒有買或者被拋售股價就往下；先換好股之後，後面的資金進來別檔ETF也將其納入成分股又去用錢堆高，股價是肯定噴上去。

成分股先曝光，且又知道募集的資金很多，那聯想就出來了，募集到的資金就是要去買已經曝光的成分股，提前知道哪幾檔已經會有大量的資金湧入，所以就會出現所謂的抬轎論。

最簡單的方式就是選擇重複性低的產品。

00878的指數是用MSCI，編算的公式不同，裡面盡量納入ESG相關的公司，所以在選股邏輯上天生就與其他的高股息ETF不太一樣；重疊度跟其他高股息ETF比起來也不高。

00878不但100％填息且股息越發越多

00878從發行以來經歷3年多的時間，100％填息，就是這麼猛，所以投資人深愛它；敢配息外又能填息，發行的現金股利趨勢同樣往上。

會賺錢、穩健、挑選的成分股表現又好。

投資是越早越好，前提是要選對好產品，找到之後就要緊抱它，好好的長期定期定額。

結論

如是有發現好的ETF商品，現金殖利率也不差，且現金股利還越配越高，股價也隨時間越墊越高。

不要猶豫了，趕快開啟帳戶開始定期定額，雖然往往一開始很辛苦，不過投資是這樣往往選對了產品，一年一年過去，腳步會越來越輕鬆，因為股息會變成另外一種收入的概念，更能幫助投資人快速去累積張數。

現在投資00878很像是全民運動，是學生、上班族、家庭主婦、12歲以下存股最久也是最愛的投資標的，擁有百萬股民的認證，更是定期定額交易戶數的第一名。

能受到這麼多投資人用真金白銀，採取行動來支持，表示在資本利得以及配息方面，是真的有獲得大家的肯定。

才會有人說靠00878存退休金，不但可以當成傳家寶，也是親子理財的首選標的。

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