00878股價再次破紀錄…已沒什麼大不了？ 存股哥：近期強勢又是經歷過2022年的強者
國泰永續高股息（00878）股價再次破紀錄！但對於最近的878來說好像也不是什麼大不了的事，因為感覺天天都在破紀錄，沒多久前才站上23塊，結果現在都23.57了。
而且本季股息高達0.51，換算現價殖利率還有2.1%，年化殖利率8.4%，我認為現在價位還是很便宜，而且第三季是除權息旺季，股息活水灌入之後，下一季持續配出高殖利率應該沒有太大問題。
5/17就是除息日，以878目前如此強勢來看，10個交易日內填息應該不是問題，因為過去5季也都是在10天內填息，至於會不會出現「秒填息」？可以期待一下。
在私訊裡也常有老鐵跟我說想除息後再買，看可不可以買低一點的價格，我通常是回答「你確定到時真的買得到低價嗎」？
看看878就知道，可能你等除息後還是買在23以上的價格，而且還沒拿到股息，別人是股息價差一起賺，這種是股息價差都沒賺。
今（16日）天股價破紀錄後，槓桿哥的878帳面獲利也突破50萬了，在2022年時曾經帳損10萬以上，當時也很多人在說存股變存骨、存高股息睡公園，但如果我當時就放棄，我就不可能累積出超過100張的部位。
至於878近期多強勢？跟其他高股息及大盤指數比看看就知道，來看最近一個月4/17迄今的走勢
大盤+1091點（5.12%）
00878+1.42（6.41%）
00713+3.3（6.05%）
0056+0.66（1.69%）
00919+0.48（1.94%）
00929-0.06(-0.29%)
00940+0.1（1.04%）
00939+0.1（0.69%）
別忘了4月中到5月初的暴漲暴跌，878再次證明它在動盪中的能耐，畢竟有經歷過2022的強者就是不一樣嘛。
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