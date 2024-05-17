ETF總規模 突破5兆元

台灣ETF總規模昨（16）日突破5兆元大關、達5.01兆元，今年以來大增1.13兆元，成長29%，主要原因為台股等全球主要股市創新高，以及台股高股息、債券ETF大受歡迎。

近年來ETF規模快速成長，2021年至2023年成長率各達21%、17%、64%。投信法人指出，有別於其他歐美和日韓市場，只以法人為大宗，台灣市場增長動能來自機構法人及散戶的同步參與，零售、法人規模持有率接近各半。

綜合元大、國泰、中信、復華、永豐等多家ETF發行商看法，未來仍看好台灣ETF規模可進一步再提升。

台灣ETF市場中，台股及債券是兩大熱區，台股ETF在7日跨過2兆元大關，昨日進一步達2.06兆元，推升近年來在ETF占比節節高升，2020年突破兩成，2022年突破三成，今年迄今已超過四成，其中，台股高股息ETF除既有產品持續吸金外、光今年新募集的高股息ETF就貢獻約2,360億元。

除台股等股票型ETF吸引投資人，訴求聯準會即將降息的債券ETF也吸引法人與散戶投資人同時進場，規模來到2.53兆元，台灣成為亞洲交易時區中，產品線最完整、規模最大的債券ETF市場。

綜合國泰投信董事長張錫、永豐投信投資長林永祥、復華投信新金融商品部副總廖崇文的觀點，近期ETF募集回歸常態化，短期確實看到資金動能放緩，因市場靜待台股走勢、高股息ETF配息、ETF換股潮所帶來的影響，預料年底台股ETF總規模可能將變化不大，也會在2兆元附近，但其間消長會更加明顯。