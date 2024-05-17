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台股ETF總規模 再突破2兆元

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
台股大盤持續創新高，台股ETF規模也水漲船高。 （本報系資料庫）
台股大盤持續創新高，台股ETF規模也水漲船高。 （本報系資料庫）

台股大盤持續創新高，台股ETF規模也水漲船高，加上近期有野村趨勢動能高息（00944）及群益科技高息成長兩檔新兵助力，台股ETF規模再度突破2兆元大關，並創下新高。

觀察台股ETF規模去年底規模為1.46兆，檔數為56檔，今年至5月14日規模已來到2.05兆元，檔數也新增至60檔，今年來含息平均績效為13.41%。

今年來各台股ETF規模增加前五名分別是元大台灣價值高息、群益台灣精選高息、復華台灣科技優息、統一台灣高息動能及元大高股息；其中，群益台灣精選高息與元大台灣價值高息兩檔規模增加千億元以上，群益台灣精選高息ETF今年規模增加1,121億元，來到2073.2億；元大台灣價值高息則是今年新上市ETF，成立規模就高達1,751億。

台股ETF受益人數從去年底6,070,728人已來到8,307,873人，增加2,237,245人；受益人增加前五名分別為元大台灣價值高息、群益台灣精選高息、統一台灣高息動能、復華台灣科技優息與國泰永續高股息；以淨增減（扣除今年新成立ETF）來看，群益台灣精選高息ETF受益人數今年來增加34.7萬人的人氣最旺。

財富管理達人表示，群益台灣精選高息即將在5月換股6月配息，屆時會依已公告的殖利率排序，選出前30名為成分股，配置在真正的高股息股票；12月換股時則根據上市櫃公司前三季季報，選出當年度EPS成長率高的股票。

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