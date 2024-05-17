快訊

傅崐萁清晨率國民黨立委誓師 今必通過國會改革法案

美股道瓊盤中首度漲破4萬點大關！創本波牛市最高點 收盤小跌38點

國人每人背債27.4萬元攀新高 財部稱撥補台電讓國債鐘略升

復華日本龍頭ETF 搶鏡

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
日股各主要指數近五年報酬表現
日股各主要指數近五年報酬表現

睽違近八年再有日股ETF募集，復華日本護城河優勢龍頭企業ETF（00949）是國內首檔聚焦產業龍頭的日股ETF，成分股篩選採納巴菲特「護城河優勢」投資哲學，精挑30檔價值好股，是掌握日股多頭新篇章的布局首選，預計6月12日募集。

復華日本龍頭ETF經理人劉昌祚指出，00949追蹤「NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數」，是從東證掛牌2,100多檔股票中，以市值大於50億美元、流動性、FactSet的RBICS產業分類資料庫及計算權重層層篩選，同時須通過「日本以外的海外營收占該公司總營收比重超過25%、海外客戶數量占該公司總客戶數量超過50%」二項全球競爭力指標，顯示入選的成分股在市場上具有絕對的品牌及產業競爭優勢。

劉昌祚表示，成分股涵蓋巴菲特近年積極加碼的五大商社、重返榮耀的半導體、具全球競爭優勢的製造業龍頭及內需消費等日股目前最具吸引力的四大投資主題。根據彭博統計至2月底，NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業報酬指數近五年累積報酬達151%，表現優於日經225、東證報酬指數的102%、88%，年化報酬率約20%，也優於後兩者的近15%、13%，報酬風險比1.1也高於後兩者的0.8。

ICE資料顯示，目前「NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數」前十大成分股包括全球第一大車企豐田汽車、電子及影音娛樂巨擘索尼、全球第三大半導體設備廠東京威力科創、日本第一大商社三菱商事、日本第一大綜合電機製造商日立、全球遊戲業三大巨頭任天堂、日本第一大人力資源公司瑞可利、日本第二大商社三井、亞洲第一大服裝公司迅銷（Uniqlo母公司）、日本第一大製藥公司武田製藥，今年來股價表現多優於日股指數。

復華投信新金融商品部副總經理廖崇文指出，以東證為例，目前本益比約16.5倍，遠低於泡沫時期60至70倍，股價淨值比也明顯低於歐、美、台股。

延伸閱讀

史上頭一遭！美股3大指數前市收盤同步上攻 道瓊站上4萬點大關

網路股神出世？Roaring Kitty塑造散戶次文化 影響市場恆久遠

台股破2.1萬…持有0050、006208大盤相關ETF會很有感！ 專家：別只是不敢下手的旁觀者

搭檔蒙格逝世後 93歲巴菲特現身股東年會…波克夏下一步如何走？

相關新聞

台股ETF 26檔創高價

台股大盤昨（16）日續創歷史新高，26檔台股ETF收盤價同步創新高，以高股息ETF最受青睞。法人指出，台股邁入除權息旺季...

台股ETF總規模 再突破2兆元

台股大盤持續創新高，台股ETF規模也水漲船高，加上近期有野村趨勢動能高息及群益科技高息成長兩檔新兵助力，台股ETF規模再...

復華日本龍頭ETF 搶鏡

睽違近八年再有日股ETF募集，復華日本護城河優勢龍頭企業ETF（00949）是國內首檔聚焦產業龍頭的日股ETF，成分股篩...

ETF總規模 突破5兆元

台灣ETF總規模昨（16）日突破5兆元大關、達5.01兆元，今年以來大增1.13兆元，成長29%，主要原因為台股等全球主...

台股連4天創新高！今年發行的這檔月配高息ETF 率先回發行價

台股連續4天創歷史收盤新高，16日收盤站上21,304.26點，連帶大多數台股ETF在同時間的表現也水漲船高，觀察今年...

00891年化殖利率9％成分股又有台積電（2330）！ 專家：台灣元老級半導體ETF

最近看到9％年化殖利率的半導體ETF報導，好奇點進去研究一下，原來是中信關鍵半導體（00891） 配息0.4元的消息，如果以5/14收盤價17.74元計算，單季配息的殖利率為2.254％。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。