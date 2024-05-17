復華日本龍頭ETF 搶鏡

睽違近八年再有日股ETF募集，復華日本護城河優勢龍頭企業ETF（00949）是國內首檔聚焦產業龍頭的日股ETF，成分股篩選採納巴菲特「護城河優勢」投資哲學，精挑30檔價值好股，是掌握日股多頭新篇章的布局首選，預計6月12日募集。

復華日本龍頭ETF經理人劉昌祚指出，00949追蹤「NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數」，是從東證掛牌2,100多檔股票中，以市值大於50億美元、流動性、FactSet的RBICS產業分類資料庫及計算權重層層篩選，同時須通過「日本以外的海外營收占該公司總營收比重超過25%、海外客戶數量占該公司總客戶數量超過50%」二項全球競爭力指標，顯示入選的成分股在市場上具有絕對的品牌及產業競爭優勢。

劉昌祚表示，成分股涵蓋巴菲特近年積極加碼的五大商社、重返榮耀的半導體、具全球競爭優勢的製造業龍頭及內需消費等日股目前最具吸引力的四大投資主題。根據彭博統計至2月底，NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業報酬指數近五年累積報酬達151%，表現優於日經225、東證報酬指數的102%、88%，年化報酬率約20%，也優於後兩者的近15%、13%，報酬風險比1.1也高於後兩者的0.8。

ICE資料顯示，目前「NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數」前十大成分股包括全球第一大車企豐田汽車、電子及影音娛樂巨擘索尼、全球第三大半導體設備廠東京威力科創、日本第一大商社三菱商事、日本第一大綜合電機製造商日立、全球遊戲業三大巨頭任天堂、日本第一大人力資源公司瑞可利、日本第二大商社三井、亞洲第一大服裝公司迅銷（Uniqlo母公司）、日本第一大製藥公司武田製藥，今年來股價表現多優於日股指數。

復華投信新金融商品部副總經理廖崇文指出，以東證為例，目前本益比約16.5倍，遠低於泡沫時期60至70倍，股價淨值比也明顯低於歐、美、台股。