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台股ETF 26檔創高價

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料庫
台股示意圖。 圖／聯合報系資料庫

台股大盤昨（16）日續創歷史新高，26檔台股ETF收盤價同步創新高，以高股息ETF最受青睞。法人指出，台股邁入除權息旺季，多檔季配息ETF也將在6月除息，可注意填息速度優異的優質台股ETF。

加權指數驚驚漲，順利站上21,000點大關。從成交熱度來排序，共有國泰永續高股息（00878）、群益科技高息成長、富邦特選高股息30、大華優利高填息30、元大台灣50、國泰台灣5G+等26檔台股ETF收盤價創新高。整體來看，台股高息與ESG ETF表現佳。

創新高的台股ETF成交量前十名
創新高的台股ETF成交量前十名

以近五日成交均量來看，00878在除息前夕成交量放大到超過9萬張，為市場最熱門的ETF。群益科技高息成長剛成立不久，除了成交量持續熱絡外，昨日也站上發行以來新高，在今年新成立的四檔台股ETF中，是唯一一檔沒讓投資人賠錢的ETF。

群益科技高息成長經理人洪祥益認為，台股基本面仍穩健，加上科技產業恢復成長周期，人工智慧（AI）發展更是為產業增添成長動能與商機題材。台灣科技股有望吸引外資與長線資金回流，中長期展望正向看待。

除了00878即將除息之外，6月還有六檔季配台股ETF將除息，即凱基優選高股息30、元大台灣高息低波、群益台灣精選高息、大華優利高填息30、中信綠能及電動車、兆豐龍頭等權重。

統計顯示，這六檔ETF上次除息時，在二至七個交易日內就完成填息，其中以凱基優選高股息30表現最突出，只花兩天就完成填息，也是今年以來含息總報酬達21.2%，不但在高股息ETF中排名奪冠，也是今年以來唯一打敗大盤的高股息ETF。

凱基優選高股息30基金經理人施政廷表示，台股具備AI相關供應鏈利基，可望擁有企業獲利成長與資金動能雙重支撐，但短線股價與現金股利殖利率基期都已攀高。建議投資人，除了高股息ETF的股息配發能力，更要一併考量股價動能競爭力，以追求兼顧股息及價差的投資初衷。

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