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台股漲157點收21,304點刷歷史高點！台積電收841元

0056、00919、00878配息狀況超好！ 專家：老本厚底氣足、不用怕破發

聯合新聞網／ 小車 x 存股實驗
高股息ETF是市場關注焦點。台股示意圖／聯合報系資料照
高股息ETF是市場關注焦點。台股示意圖／聯合報系資料照

挑選高股息ETF除了選股邏輯外，小車也喜歡看該檔ETF還剩多少可分配金額，若老本雄厚，至少可確定未來幾季要維持配息水準不是難事。

查詢3檔ETF淨值組成（5月15日）

0056可分配金額為4.6元，若以今年第二季配息0.79元的水準來算，還夠配約6季。且經過7、8月除息旺季後，又會挹注更多可分配金額，可配發的「本錢」算是相當豐厚。

00878可分配金額為0.59元，今年第二季配息0.51元，幾乎快把老本榨乾了，不過7、8月除息旺季後，也會有股利收入，屆時看所得多少便可推估配息。

00919可分配金額為1.21元，若以今年第一季配息0.66元的水準來算，可再配約2季，同樣7、8月後，又有股利所得加入分配。

留意破發風險

觀察完可配發金額後，還要留意破發（淨值低於發行價）風險，因為高股息ETF破發只能配股利收入，不能配資本利得，導致厚積老本「看得到，吃不到」的窘況。

0056

上市日期：2007年12月13日

發行價：25元（大盤約8000點）

今日收盤價：39.3元（大盤約21000點）

破發機率：低

00878

上市日期：2020年07月20日

發行價：15元（大盤約12000點）

今日收盤價：23.4元（大盤約21000點）

破發機率：低

00919

上市日期：2022年10月20日

發行價：15元（大盤約12000點）

今日收盤價：24.92元（大盤約21000點）

破發機率：低

以上3檔高股息ETF的比較，三者收盤價皆遠高於淨值，破發風險低。

其中以0056可配息的本錢最多，00919次之，至於00878則要加油，但願除息季能大豐收，以扭轉局勢。

友情提醒

欲查詢某檔高股息ETF的可分配金額，以0056為例，搜尋「0056淨值組成」，找「收益平準金」即可。

◎本文內容已獲小車 x 存股實驗授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金

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