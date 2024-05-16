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超級除息日…21檔債券 ETF 同步除息 這檔近五日成交量居冠

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
將在5/17除息的債券ETF。資料來源：Cmoney、2024/05/16
將在5/17除息的債券ETF。資料來源：Cmoney、2024/05/16

5月將有27檔債券ETF除息，17日可說是5月債券ETF的超級除息日，將有21檔同步除息，其中有4檔月配ETF，分別為00937B群益ESG投等債20++、00933B國泰10Y+金融債、00772B中信高評級公司債和00773B中信優先金融債，另外17檔則全是季配型ETF，包括00679B、00795B、00761B等，16日為參與除息的最後買進日。

財富管理專家表示，隨著市場期待後續降息，加上債券ETF在收益分配上亦屬穩定，自去年下半年起，吸引投資人搶進卡位，以期掌握未來降息帶來的資本利得空間，也順勢建立穩健收益來源。

財富管理專家分析，隨著月配型債券ETF檔數增加，也提供投資人讓資金運用更為靈活的管道，其中又以00937B群益ESG投等債20+人氣最旺，無論是規模或受益人數的增長狀況，今年來都居所有債券ETF之冠，加上自上市以來配息金額穩定，連續四次的金額都為0.084元，市場交投相當熱絡，近五日平均成交量近13.25萬張，高居債券ETF之冠。

財富管理專家進一步指出，推測00937B能聚集高人氣的理由有三，一為產品設計訴求符合市場所需，成分券為鎖定永續經營能力佳的ESG資優企業所發行之長天期BBB級公司債，並進一步精選票面利率大於4.5%以上者，可說是從源頭提升配息能力，也兼顧資產品質，且布局長天期債券也有望受惠於後續降息契機；二為15元發行，入手門檻相對友善；三為上市以來配息金額穩定一致，讓投資人資金運用規劃上也相對不易受到影響。

另外3檔月配債券ETF近日成交狀況也不錯，00933B近五日均量為2.9萬張、00772B為近7,790張、00773B為近2,794張，在整體債券ETF中都屬前段班，可見投資大眾對於月配型債券ETF的接受程度有所提升。其他如00679B、00795B兩檔也將在17日除息的長天期美債ETF近日同樣也交投活絡，顯見天期越長的債券ETF，在現階段降息預期的驅動下，持續獲市場關注。

00937B群益ESG投等債20+ ETF 債券ETF

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