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台新 ETF 00936連續兩個月在除息當日完成填息

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台新臺灣永續高息中小型ETF (00936)今(16)日除息，年化配息率逾10%，除息參考價為18；今天盤中達18.17元完成填息；這次配息金額除每單位從0.11元上調至0.16元外，更是連續兩個月都於除息當日即完成填息。

台新永續高息中小是市場上唯一訴求「永續」、「高息」、「中小」的台股ETF，觀察其投資組合(截至2024/4/30)，與其他高股息ETF的成分股大不相同，持有成分股與其他高股息重疊度不到30%，不用擔心ETF換股潮成分股被拋售的問題，另可與其他高股息產品互補，為投資人資產配置的絕佳理財工具，投資人不妨可將高息中小型ETF納入投資組合，降低持股的重壘性，達到分散風險效果。

臺灣永續高息中小型ETF基金 (00936)經理人黃鈺民表示，中小型股相較於大型股，其股本與市值較小，對抗不景氣時具調整的彈性，成長性動能佳。在特定題材發酵下，具備龐大的超額報酬潛力，中長期股價爆發力強，若投資組合加入中小型股，成長動能更強大。另外，「永續」不僅是企業參與社會的責任，也是投資者對企業的檢核表，ESG的行動與分數，能夠顯示出企業的永續經營及財務表現，因此，具備「永續」條件的企業公司財務體質更為穩健，在基本面的支撐下，長期配股能力較佳。

ETF 高股息

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