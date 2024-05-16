早餐加蛋多20元...如何贏過通膨怪獸？達人：0050、006208、0056、00878、00713

一包科學麵、一顆荷包蛋，一樣的商品不同的價格

什麼是通貨膨脹？就是你現在存下的錢，將來只能買到更少的東西。

以我自己7年級生的例子來說，記得在念小學時，1包科學麵賣4元，經過了30年，1包科學麵賣到10元。

從4元漲到10元的科學麵，意味著在當時只是將這4元存在存錢桶裡，30年後，已經買不起1包科學麵了，這就是通膨慢慢在侵蝕現金購買力。

接著我們再回想一下，這2年間，你吃的早餐店是不是也漲了好幾次？原本荷包蛋一顆10元，現在漲到15-20元。

除了荷包蛋外，一些早餐原料，廠商也在這2年間漲了好幾次。

就有認識的朋友因受不了廠商1年內漲了3次原料價格，加上房東也想漲店租，在堅持不漲價的原則下，最終結束了經營許久的早餐店。

薪資調漲也是商品上漲的主因

除了通膨外，另一項薪資的問題，雖然這幾年政府不斷地將最低薪資調高，但薪資的增長速度跟不上物價上漲的速度；矛盾的是，薪資的調整也是帶動物價上漲的原因。

這就成了很奇怪的現象，授薪階級希望薪資能快速調漲的同時，一旦調整後，企業及僱主因應人事成本提高，將成本加在販售商品上，最後又回到商品價格的調漲，最終還是得由消費者來承擔。

為什麼要投資？

因此，為什麼我一直提倡大家要有投資的觀念，因為只要保守選擇5%的投資標的，就能抵擋每年2%-3%的通貨膨脹，以及薪資調漲帶來的物價上漲。

長久下來，實質購買力不會因此而減少。

在「FIRE財務自由」這本書中，作者提到，在美國千禧世代出生的人，平均每年的收入大約在100萬元左右。假設每年可以存下6萬元，在每年7%的成長報酬下，經過40年後，

總共可以將資產變成1千4百萬元左右，但這還沒有加上2%-3%的通膨。

假設將通膨的因素放入調整後，會發現原本存下來的1千400萬，只剩下432萬的購買力。用數字來呈現，就可以發現，默視通貨膨脹的結果是多麼的可怕。

打敗通膨，先找5%報酬標的開始

所以了解完通膨是每個人需要正視的問題後，緊接著我們要做的是什麼？其實很簡單，先從找到5%報酬的標的投資即可。

至於5%報酬的標的是不是很難找，以我自己累積投資5年的經驗來看，在台灣真的很好找到，像是市值型ETF：0050、006208、或者配息型ETF：0056、00878、00713，近幾年都有不錯的報酬。

當累積到一定的投資經驗，加上心理素質大大提升後，有興趣及能力的人，若想追求更高的報酬，可以考慮挪出一小部分主動投資，獲得優於大盤的報酬。

短期投機或長期投資，那一種比較可能打敗通膨

是投機還是投資，取決於你的思考方式，認為投機者，思考的是短期的零和遊戲；認為投資，切入的是長期的正和遊戲。

哪一種方式比較可能打敗通膨？每個人可能答案都不太一樣，但對我來說，目前使用「長期投資」的效果顯著是有效果的，所以我會認為長期投資能替我對抗通膨。

而找到適合自己的方法，為的是經過幾年後，當一包科學麵賣到15元或20元，你現在投資的10元，可以為你帶來20元的購買力。

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