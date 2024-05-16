00944追蹤指數勝過大盤 理財達人看好：月月領高息、兼顧利得、抗跌

又有高股息來啦！但是這些高股息真的都長一樣嗎？大錯特錯！其實現在高股息已經不像以往單純考慮殖利率，連基本面、股價動能通通都考慮進來了！所以無論股息或是資本利得，回測起來都有很棒的表現。

阿格力今天直接就幫大家拆解最新掛牌的野村趨勢動能高息（00944），看看他葫蘆裡賣什麼藥吧。

以下為影音內容：

高股息ETF跟指數型ETF的報酬率以回測比較，其實台灣50指數在過去績效是一直領先高股息指數，若是看資本利得的績效，其實指數型ETF是比較好的。

因為高股息ETF要追求殖利率，而殖利率即是股息除以股價，所以如果股價漲太多，至利率就會走低；依照高股息ETF的選股邏輯，一直漲的股票就會被剔除，可是市值型的指數型ETF反而不會出現這種問題。

不論一檔股票從100、200漲到1000、5000，只要市值排名在選股範圍內，就會一直被保留，所以也造就過去指數型ETF優於高股息的原因。

不過近來的高股息ETF推陳出新，第1代的高股息多只著重殖利率、第2代後加入低波動、第3代則又新增基本面、動能，就是會把企業基本面、股價的動能都納入選股策略；加上調整成分股，通常會搭配除權息的行情，所以最近高股息的ETF給人印象煥然一新，市場越發火熱。

以剛掛牌的00944為例，它追蹤台灣趨勢動能高股息指數，自2015年底回測到2024年2月，10年累積報酬率高達416.53%，年化報酬率有2成，表現明顯超越大盤。

00944兩大選股邏輯

第一、強勢股。

這在高股息ETF中是較為特別的策略，它以目前的股價跟最近1年的最高價作比較值，強勢股反應市場趨勢，股價持續上漲，股價跟最高價之間的差距變小，即代表資金匯集。當市場熱絡，在趨勢上的攻勢通常有較強勢的表現；而當盤差的時候，也比較抗跌。

此外，還能降低景氣循環股比例。過往經歷中，航海王、鋼鐵人時常報價良好，但股價就先走弱了；有時股價是先行指標，強勢股的策略可以降低景氣循環股即將走弱的情況下還被選入的機會。

第二、高股息的節奏。

00944分別在5月、11月的第7個交易日進行換股。

5月的篩選邏輯為近12季每股現金股利總和，除以現在股價之後乘以3，簡單來說就是「近3年的現金股利平均」，排序在前則優先被選入。

11月的換股則帶有一點預測的概念，預估ESP乘以過去3年現金盈餘發放率來作替換。

成分股

00944跟其他熱門高股息成分股重疊率不高，如此可以與其他ETF作為互補，持股成分股比較不相近的ETF，也可以分散風險。

至於成分股不相近是否會錯失抬轎機會？其實以過去回測績效來看，答案是不會。累積的年化報酬率，在過去10年約有2成，累積報酬率416%，是贏過大盤的。

另外，年化波動度只有13.7%，低於同期大盤的15.33%，承受波動度也較小。

最近3次台股跌幅超過15%的時候，00944所追蹤的指數跟大盤相比，跌的晚也跌的少，還比對方早創新高，以過去績效而言相當亮眼。

就以成立迄今的績效，也是超過大盤；00944所追蹤的指數，在近5年的殖利率也有7.34%。

總結

1、兼顧資本利得、低波動、高股息。

2、7月準備除息，最快8月就可以領息，月領息機制還有收益平準金，若是在意每月現金流或是怕規模增加太快反而稀釋配息，選擇有收益平準金的ETF會比較好。

3、00944的經理費、保管費是一段式0.435%。

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