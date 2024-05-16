00878最多143張免被扣二代健保補充保費！ 專家：收益平準金動用不到4％

5月國內ETF配息組成 00878最多143張免扣健保

這二天期後公告出來沒有ETF調整配息，金額都與月初公告相同。這次高配0.51元的00878，有將近7成是來自「資本利得」，股利54C佔27%，平準金只有不到4%，所以不要再亂講ETF拉高配息都是靠平準金了。

包含這次破記錄配3.38元的復華00731，有85%是來自價差，雖然731也有安裝平準金，但人家「一塊都沒動用」，一樣可以配出這麼不可思議的金額啊。另外元大00850這次0.54元也是價差將近6成，完全「零平準金」。

唯一還有大量動用平準金的ETF只剩下00929，這個月占比還有4成以上。但接下來6月很多電子公司都會開始除息，應該從6月份開始，就可以看到00929的平準金占比繼續下降了。也因為平準金會稀釋54C的占比，所以00929這個月二代健保免扣門檻拉高到2409張。

第二次月配一樣拉高金額的00936，有95%都是來自價差，54C含量極低，換出來的健保免扣門檻也高達2220張，提供給大家參考。貼文時00930尚未公布結果，持續更新中。

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