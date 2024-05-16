快訊

Toyz今發監執行先住「3人小房」 台中監獄第一餐菜色曝光！

「領頭羊」跛了 北市豪宅5年漲6.9%、新北僅8%

台大主治醫師月薪很高？吳欣岱曝殘酷「薪資單」：我淚已流

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中信關鍵半導體 ETF 除息日為5月17日

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中信關鍵半導體（00891）為國內首檔季配息的半導體ETF，從2021年5月28日上市至今已配息10次，2023年度配息金額達0.73元，而2024年1月每單位則配發0.32元，今年第二次配息資訊，投資人可至中國信託官網查詢。（本報系資料庫）
中信關鍵半導體（00891）為國內首檔季配息的半導體ETF，從2021年5月28日上市至今已配息10次，2023年度配息金額達0.73元，而2024年1月每單位則配發0.32元，今年第二次配息資訊，投資人可至中國信託官網查詢。（本報系資料庫）

全台首檔以台灣半導體為題的中信關鍵半導體（00891）發布第二階段分配評價結果，每受益權單位實際配發金額為0.40元，除息日為5月17日。中國信託投信表示，想要搭上這班除息列車的投資人，可在5月16日前申購，把握最後進場機會，股息將於6月13日入帳。

中信關鍵半導體（00891）為國內首檔季配息的半導體ETF，從2021年5月28日上市至今已配息10次，2023年度配息金額達0.73元，而2024年1月每單位則配發0.32元，今年第二次配息資訊，投資人可至中國信託官網查詢。

儘管今年AI股受到美國通膨增溫、降息時點延後、地緣政治等影響震盪加劇，但中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧認為，由於台股基本面尚稱穩健，半導體相關供應鏈在AI題材火熱下受惠程度高，短線拉回正是逢低布局的好時機。

張圭慧強調，這波半導體好光景才剛開始，而中信關鍵半導體（00891）可望能受惠。一是有3大政策全方位鞏固、半導體產業前景一片光明。包括政策一：亞洲高階製造中心、半導體先進製程中心雙計劃，力拚2030年產值達5兆元；政策二：台版晶片法推動，可望鞏固半導體、電動車、5G等國際供應鏈關鍵地位；政策三：晶創臺灣計劃，持續發展半導體關鍵技術，吸引國際心創資金*。

二是AI浪潮推使各方搶進台積電CoWoS產能，00891相關供應鏈將連帶受惠。在AI風潮帶動下，據台經院統計，全球AI半導體市場規模預估將由2024年637億美元躍升至2027年1115億美元，同時也帶動各方搶進台積電2.5D CoWoS，使台積電不斷擴增產能，相關供應鏈包括聯電、日月光、京元電子等00891成份股（截至2024年5月15日）均可受惠。

三是車用晶片加速導入先進製程，半導體重要性再提升。張圭慧說，因為智慧座艙、自動駕駛、AI晶片等效能及功耗較大，各大車廠持續追求先進製程，預期需求只會多不會少。

中信關鍵半導體（00891）2023年來的配息紀錄(資料來源：中國信託投信)
中信關鍵半導體（00891）2023年來的配息紀錄(資料來源：中國信託投信)

半導體 台積電

延伸閱讀

台灣對德國綠地投資創新高 台積電扮要角

台積電新天價…站上839元 ADR換算普通股首度跨過千元大關

長鑫存儲高頻寬記憶體取得進展 大陸自製AI晶片跨大步

CIS 訂單回籠…晶圓一哥受惠

相關新聞

00878最多143張免被扣二代健保補充保費！ 專家：收益平準金動用不到4％

這次高配0.51元的00878，有將近7成是來自「資本利得」，股利54C佔27%，平準金只有不到4%...

你才學弟…00944盤中站回發行價！ 專家分析優缺點：波動性與產業風險集中度相對低

00944這是一檔主打強勢、高息、低重疊的高股息ETF，號稱具有領漲抗跌的特性，發行價格設定在15元...

00936年化配息率逾10% 早盤火速填息

台新臺灣永續高息中小型ETF (00936)今(16)日除息，一早以上漲0.1元的18.1元開出，早盤最高達18.17元...

中信關鍵半導體 ETF 除息日為5月17日

全台首檔以台灣半導體為題的中信關鍵半導體（00891）發布第二階段分配評價結果，每受益權單位實際配發金額為0.40元，除...

台股 ETF 受益人成長至830萬創高 每三人就有一人買

投資人偏愛台股ETF，根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，台股ETF受益人成長驚人，從去(2023)年底6,0...

存股族最愛五檔海外股票 ETF 出列 統一00757定期定額戶數大幅增加

ETF市場蓬勃發展，除了台股ETF相關商品，在台掛牌的海外股票ETF，因為以新台幣就能輕鬆一次打包海外優質標的，近年來也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。