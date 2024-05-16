中信關鍵半導體 ETF 除息日為5月17日

全台首檔以台灣半導體為題的中信關鍵半導體（00891）發布第二階段分配評價結果，每受益權單位實際配發金額為0.40元，除息日為5月17日。中國信託投信表示，想要搭上這班除息列車的投資人，可在5月16日前申購，把握最後進場機會，股息將於6月13日入帳。

中信關鍵半導體（00891）為國內首檔季配息的半導體ETF，從2021年5月28日上市至今已配息10次，2023年度配息金額達0.73元，而2024年1月每單位則配發0.32元，今年第二次配息資訊，投資人可至中國信託官網查詢。

儘管今年AI股受到美國通膨增溫、降息時點延後、地緣政治等影響震盪加劇，但中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧認為，由於台股基本面尚稱穩健，半導體相關供應鏈在AI題材火熱下受惠程度高，短線拉回正是逢低布局的好時機。

張圭慧強調，這波半導體好光景才剛開始，而中信關鍵半導體（00891）可望能受惠。一是有3大政策全方位鞏固、半導體產業前景一片光明。包括政策一：亞洲高階製造中心、半導體先進製程中心雙計劃，力拚2030年產值達5兆元；政策二：台版晶片法推動，可望鞏固半導體、電動車、5G等國際供應鏈關鍵地位；政策三：晶創臺灣計劃，持續發展半導體關鍵技術，吸引國際心創資金*。

二是AI浪潮推使各方搶進台積電CoWoS產能，00891相關供應鏈將連帶受惠。在AI風潮帶動下，據台經院統計，全球AI半導體市場規模預估將由2024年637億美元躍升至2027年1115億美元，同時也帶動各方搶進台積電2.5D CoWoS，使台積電不斷擴增產能，相關供應鏈包括聯電、日月光、京元電子等00891成份股（截至2024年5月15日）均可受惠。