00891年化殖利率9％成分股又有台積電（2330）！ 專家：台灣元老級半導體ETF

最近看到9％年化殖利率的半導體ETF報導，好奇點進去研究一下，原來是中信關鍵半導體（00891） 配息0.4元的消息，如果以5/14收盤價17.74元計算，單季配息的殖利率為2.254％。媒體說的9％其實是把單季配息直接乘以4次季配息而來，所以還是要仔細看一下內容。但不得不說單季配息2.25％還是挺高的，畢竟00891不是高股息ETF，而是純半導體的產業型ETF。

這次除息是5/17（五），因此在5/16（四）是最後買進日，這天收盤持有的股東都可以領每股0.4元的現金股利，不到一個月的時間就可以在6/13領到股息了。

半導體不僅是現在進行式，也還是未來趨勢。在剛公布的四月營收中，台股最振奮人心的消息就是台積電（2330）營收繳出59.58％的成績，單月營收歷史第二高，前四月營收歷史新高。在AI的推動下，台積電的營收天花板還沒到，近期就已經證實特斯拉的Dojo超級電腦訓練平台晶片將交給護國神山代工，目標在2027年增加40倍的現有算力。另外聯發科（2454）也在這兩天傳出要跟NVIDIA合作開發ARM架構之AI PC處理器，同樣交給台積電代工，市場估計AI PC會在2025有顯著的滲透率上升。

台積電是00891的第一大成分股，約佔20％，含積量不低。聯發科是第二大成分股，占比也有18％。此外，攤開前十大成分股的第七大世芯-KY（3661）也傳出好消息，亞馬遜以每股2,382元認購世芯-KY的私募案，金額超過五億台幣。

總結來說，台股半導體依舊精采，且在世界舞台上不僅不缺席，而且攻城掠地。對於投資人而言，用半導體型ETF掌握趨勢是最簡單也最低門檻網羅半導體產業中的市值一軍公司，不然電子業變化迅速，靠自己選股常常抓龜走鱉。00891不失為一個好的選項，也是台灣元老級的半導體ETF。

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