存股族最愛五檔海外股票 ETF 出列 統一00757定期定額戶數大幅增加

ETF市場蓬勃發展，除了台股ETF相關商品，在台掛牌的海外股票ETF，因為以新台幣就能輕鬆一次打包海外優質標的，近年來也深獲存股族青睞。據證交所據4月定期定額戶數統計排行顯示，共有5檔海外股票ETF入列，統一FANG+（00757）定期定額戶數已達11,526人，今年以來增幅超過8成。

00757追蹤的FANG+指數精準搭載AI相關題材，十檔成分股中囊括：AI王輝達(NVIDIA)、雲端王亞馬遜、市值王微軟、網通晶片王博通、雲端運算大廠雪花等科技天王。引領各科技創新產業趨勢的王者之姿也反映在淨值，00757僅費時5年多即在60檔海外股票ETF(原型)中躍居淨值王，且近日突破80元創歷史新高，此也讓00757存股人氣快速累加，從2023年8月以5,173人入榜定期定額戶數排行榜以來，成長幅度至今達1.2倍。

00757重量級成分股輝達、雪花將於5月22日發布財報。此外，今年COMPUTEX 展將於6月4~7日登場。輝達執行長黃仁勳將再次來台，於COMPUTEX之前發表主題演講。輝達也將於6月5日舉辦NVIDIA AI Summit Taiwan活動，深入探討AI在製造、醫療、研究等領域的實際應用。COMPUTEX 展將牽動全球AI上下游包括：雲端伺服器、雲端運算到網通晶片的神經，預期FANG+指數可望優先受惠。以定期定額、停利不停扣兩大原則投資00757，不但可擁抱所有AI巨頭，還可享AI長線向上趨勢的多頭盛宴。