你才學弟…00944盤中站回發行價！ 專家分析優缺點：波動性與產業風險集中度相對低

「00944 野村臺灣趨勢動能高股息 ETF」

今天介紹一檔野村投信在4月份募資的高股息ETF，這是一檔主打強勢、高息、低重疊的高股息ETF，號稱具有領漲抗跌的特性，發行價格設定在15元，以下先介紹這檔高股息ETF的選股邏輯與特點。

00944 野村臺灣趨勢動能高股息會從上市櫃規模前300大的企業中篩選出50檔成分股，有排除創新板與建材營建股票，調整成分股與權重的時間是在每年的5月與11月，配息頻率採月配息，也有採用收益平準金機制，這幾點與00946相同。

他的選股邏輯是在做過基本流通性過濾後，先篩選出最近4季稅後純益總和為正，簡單解釋，就是企業在最近一年必須不能賠錢。而且近3年內皆有配發現金股利，這個條件同00878與00943，公司有編制最近年度永續報告書（ESG）並上傳至公開資訊觀測站。

成分股的權重排列方式有兩個加權指標，一個為股利率，占50%，另一個為動能指標，也占50%。動能指標是看當時的還原收盤價與最近52週的還原收盤價最高點之相差比例，股價最好是能超過過去高點，屬於強勢上漲的股票。

5月定審會鎖定已宣告配息率的強勢股，這邊指的已宣告配息率並不同於00900或00919，看當時已經宣告年度現金股利的公司，以最近4季現金股利總和／審核資料截止日股價，而是以最近12季的現金股利總和／審核資料截止日股價 X 3。

這個算法有一點點奇怪的地方，若過去2年的股價是下跌的，而股利率也都差不多，那表示過去2年的配息會比今年高，加總後去除以現在比較低的股價，殖利率會更高，這對於股價持續上漲的強勢股來說，這樣的股利率算法比較吃虧。

舉例，一家穩定配息5%的公司，過去2年股價與現金股息分別是100元配5元與80元配4元，今年股價跌到剩60元，預計配息現金股息3元，每年都是5%的股利率，但依照上面的公式計算，其股利率會是（5 + 4 + 3）／（60 x 3） = 6.67%。

反過來說，一家股價持續上漲的公司，同樣每年穩定配息5%，把上面的例子反過來計算，過去2年股價與現金股息分別是60元配3元與80元配4元，今年股價漲到剩100元，預計配息現金股息5元，其公式計算出來的結果，股利率卻是4%，會被排在後面。

5月定審的股利率計算方式，反而是股價連年下跌公司的股利率分數比較高，股價連年上漲的強勢股分數比較低，這又與另一個動能條件「還原股價比過去52週的高點之比例」會相互抵消，兩者最後的分數可能會變沒甚麼差別，這與宣稱要鎖定強勢股的特性有點衝突。

而11月的定審會用預估的EPS與近3年平均現金股利發放率來推估隔年的可能現金股利，在以審核資料截止日股價當分母，計算其股利率。這點與其他多數的高股息ETF方式相同。

投信公布的過去5年平均殖利率是7.34%，與最近上市的00943與00946相比，是相對比較低的，但這檔ETF並未鎖定在電子類股，成分股的產業比較分散，非電子類股占了超過30%，相對波動性與產業風險集中度會比較低。

其前十大成分股分別是群光、力成、聯發科、聯詠、長榮鋼、鈊象、漢唐、神基、亞翔、新普，最大一檔的權重占比只有2.88%，排第十的新普也有2.53%，算是權重比較分散的一檔高股息ETF，不會像00946有55%集中在前十大成分股。

最後來看一下整理出來的圖表，這是00944的前十大成分股過去8年的股利率紀錄，有3檔過去常常配不出5%殖利率，也有3檔過去都有穩定的高配息表現，近兩年電子類股的好表現，也讓近2年前十大成分股的殖利率表現顯得相當好。

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