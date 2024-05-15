ESG概念ETF 乘勢進場

新政府即將在5月20日走馬上任，有鑑於減碳已是執政重點，加上各國準備開始徵收碳稅（碳費）下，在低碳ESG上管理妥善的企業更有能力守住獲利，為資金配置時首選，中長期表現可期，建議投資人不妨布局具ESG優勢的市值型台股ETF。

ETF的類型當中，市值型ETF通常代表了整個市場，對於長期投資來說，具有資本增值潛力，而觀察在台股ETF產品裡，選股特色中涵括低碳與ESG的市值型ETF合計有五檔，分別為群益台ESG低碳50（00923）、富邦公司治理、元大臺灣ESG永續、國泰台灣領袖50，以及中信上櫃 ESG 30。

從績效表現來看，近一年含息報酬率都在40%以上，明顯優於加權指數的36.6%，當中以00923漲47.5%表現最佳；若進一步自2023年8月7日碳權交易所掛牌後表現來看，也以00923上漲30.5%漲幅最大，富邦公司治理則以29.1%居次。

群益台ESG低碳50ETF經理人邱郁茹表示，隨著台灣加緊淨零轉型腳步與世界接軌，具有ESG低碳概念的台股企業也將是資金未來布局重點，主因低碳股相對能避開碳費碳稅的衝擊，在營運獲利上也可望維持較為穩健的表現，甚至更具市場競爭力，例如AI科技族群，還能兼享AI成長趨勢，長期投資前景可期。

建議投資人不妨善用成分股結合碳金龍頭、ESG評分高且碳密度低特點，能兼顧永續經營與企業獲利的台股低碳市值型ETF來布局，掌握低碳轉型下的投資契機。

富邦公司治理ETF經理人温芳儀指出，就指數表現來看，公司治理100指數在今年來截至4月底績效來到16.3%，表現優異。可見透過建立碳價格引導企業減少排放，進而推動綠色技術與創新的發展，活絡資本市場。