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00878股價創高⋯他想賣改買基金！網勸阻：金雞母別賣

聯合新聞網／ 綜合報導
網友想賣00878。圖／聯合報系資料照片
網友想賣00878。圖／聯合報系資料照片

台股15日再度創高，高股息ETF 00878最近一個星期以來，幾乎天天都在創新高。有網友猶豫賣股，改投資定額野村優質基金。但其他人卻建議他保留持股，用另外的資金買進新標的就好，直呼「00878金雞母肯定不賣啊，漲多配多又很會填，放著就一直生錢幹嘛賣掉」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他從2021年開始定期定額買進00878，近期發現00878股價、股利都創新高，他表示，「打開券商app真的原地嚇到欸，這次股利配發0.51元，每季目前可以多8000元」。

該網友表示，因為股價也創新高，目前均價18.6資本利得也賺了好幾季的股息，因此他考慮賣出部分庫存單筆投入野村優質基金，他鎖定野村優質基金的部分主要是因為優質基金涵蓋科技加上中小企業，另不配息總報酬率更好，因此想開始小額配置主動基金試試，他也問「大家會覺得定時定額好還是單筆投入好？」

其他人則留言「我不會賣欸~要是想買野村優質基金就直接買就好啊」、「很多ETF今天都創新高，沒可能每個都要問要不要賣吧？」、「我自己是大盤006208+00878，也有定時定額野村高科技基金，可以都買也不衝突吧」、「00878金雞母肯定不賣啊，漲多配多又很會填，放著就一直生錢幹嘛賣掉」。

法人分析，國泰永續高股息相較於其他高股息ETF，最大優勢就是有20%以上的金融股，觀察今年國內金融業陸續公布的獲利飆漲，配息表現亦優於過往，金融股成為飆升股，多檔表現強勢，以成分股來看，中信金占3.48%、元大金有3.10%、永豐金和國泰金則分別都是3.03%，今年以來四檔平均漲幅已有22%以上，國泰永續高股息成為受惠最多的ETF之一。

00878國泰永續高股息 Dcard ETF 台股 大盤 季配息

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