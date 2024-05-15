00940堅持到底一定能成為最後的贏家！ 存股達人：長期多頭格局目前並沒有改變

依據金管會證期局資料，台股2023年底上市公司總市值約56.84兆；另依據證交所資料，2024年5月13日收盤，上市公司總市值約66.36兆。短短不到5個月，台股上市企業總市值激增約9.52兆。

這激增的9.52兆究竟是由哪些公司貢獻的？版主計算台股市值前5大企業，今年初市值與5月13日收盤的市值，詳情如下：

年初／5月13 台積電：15.37；21.24 鴻 海：1.45；2.35 聯發科：1.57；1.78 廣 達：0.82；1.06 中華電：0.93；0.98 （單位：兆）

其中單是台積電市值就大增約5.87兆，換句話說，今年5月13日為止，台股市值增加的9.52兆有61.65%是台積電貢獻的。前5大企業合計市值增加約7.27兆，台股市值增加的9.52兆有76.37%由這5大企業貢獻。如果合計前10大企業的市值增幅，占比很可能突破80%。由此可見大型企業對台股的影響力，尤其台積電對台股的影響力更是巨大。

依據媒體統計，如果將9.52兆除以投資人開戶數（1277.6萬），截至5月13日為止，平均每位投資人大賺約74.5萬。但如果扣除台積電，台股市值僅增加約3.65兆，3.65兆除以投資人開戶數（1277.6萬），每位投資人的平均獲利會大幅度縮水至28.57萬。

大家可以試著計算今年的股票資產市值增加多少。扣除投入成本，版主今年股票市值增加雖然稍不及74.5萬，但至少大幅高於28.57萬，很滿意這樣的成績單。版主持有的固定收益型ETF、合庫金⋯⋯等，今年似乎成了資產成長的拖油瓶，如果當年一開始存股就全數投入市值型或科技型ETF，今年股票市值成長想必會貼近或超越74.5萬。不過，時間無法倒流，只能一點一點慢慢調整持股結構。

台股與美股長期多頭格局目前並沒有改變，投資獲利不難，只要緊緊抓住長線趨勢，不輕易離開市場，一定能獲利。不論投資高息型的00940或00878、市值型的00905或00646、科技型的00757或00830，只要堅持到底一定能成為最後的贏家。

看著股票資產一天天成長，會覺得財富自由的目標似乎不再遙不可及，很感謝10年前的自己有咬緊牙根存股。路還很長，一步一步踏實前進。

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