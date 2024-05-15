00878、00929、0056、第一金組合季領息23萬 存股哥：不懂什麼是月底吃土
吃得起1000是我的實力，只點了200是我的個性，如果身上剛好錢用完，信用卡拿出來刷下去。存股人的霸氣，就是不知什麼是月底，因為股息現金流源源不絕、生生不息。
第三季也是除權息旺季，股息活水注入高股息ETF，照目前的情勢看來，各高股息配息狀況應該可以樂觀以對，再低標也會有持平水準，槓桿哥來試算第三季我能領多少股息。
以下為我的目前持股張數
第一金：65張
00878：101張
00713：10.4張
00919：40張
00929：29張
0056：26.4張
以下為預估或已公告配息
第一金：0.85+0.3元
00878：0.51元
00713：0.88元
00929：0.2元
00919：0.66元
0056：0.79元
以下為第三季預估股息總值
第一金以股價27.4計，還原權息總值：108,680元
00878：51,510元
00713：9,152元
00929：5,800x3＝17,400元
00919：26,400元
0056：20,856元
-
總計：233,998元
回顧一下今年第一季領45,090元、第二季領124,564元，如果第三季配息及我的持有張數都持平，總值則是233,998元，這樣今年前三季股息總值403,652元，第四季粗抓12萬的話，那我今年股息就能破50萬了。
股息現金流就是我的底氣來源，所以我才敢提出降職減薪，我不想一直被困在無法實現自我價值的工作環境，也不想為了薪水看主管、同事臉色，這是一種自由，一種可以拿回人生主控權的感覺，相信我，存股絕對可以讓你擁有選擇的權利。
免責聲明：
所有內容基於公開及一般資訊的心得分享，文章內容不構成買賣投資建議，本人不推薦任何投資標的及操作方式，投資人得自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言