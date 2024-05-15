00878、00929、0056、第一金組合季領息23萬 存股哥：不懂什麼是月底吃土

吃得起1000是我的實力，只點了200是我的個性，如果身上剛好錢用完，信用卡拿出來刷下去。存股人的霸氣，就是不知什麼是月底，因為股息現金流源源不絕、生生不息。

第三季也是除權息旺季，股息活水注入高股息ETF，照目前的情勢看來，各高股息配息狀況應該可以樂觀以對，再低標也會有持平水準，槓桿哥來試算第三季我能領多少股息。

以下為我的目前持股張數

第一金：65張 00878：101張 00713：10.4張 00919：40張 00929：29張 0056：26.4張

以下為預估或已公告配息

第一金：0.85+0.3元 00878：0.51元 00713：0.88元 00929：0.2元 00919：0.66元 0056：0.79元

以下為第三季預估股息總值

第一金以股價27.4計，還原權息總值：108,680元 00878：51,510元 00713：9,152元 00929：5,800x3＝17,400元 00919：26,400元 0056：20,856元 - 總計：233,998元

回顧一下今年第一季領45,090元、第二季領124,564元，如果第三季配息及我的持有張數都持平，總值則是233,998元，這樣今年前三季股息總值403,652元，第四季粗抓12萬的話，那我今年股息就能破50萬了。

股息現金流就是我的底氣來源，所以我才敢提出降職減薪，我不想一直被困在無法實現自我價值的工作環境，也不想為了薪水看主管、同事臉色，這是一種自由，一種可以拿回人生主控權的感覺，相信我，存股絕對可以讓你擁有選擇的權利。

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