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00878、00929、0056、第一金組合季領息23萬 存股哥：不懂什麼是月底吃土

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖／聯合報系資料照
台股示意圖／聯合報系資料照

吃得起1000是我的實力，只點了200是我的個性，如果身上剛好錢用完，信用卡拿出來刷下去。存股人的霸氣，就是不知什麼是月底，因為股息現金流源源不絕、生生不息。

第三季也是除權息旺季，股息活水注入高股息ETF，照目前的情勢看來，各高股息配息狀況應該可以樂觀以對，再低標也會有持平水準，槓桿哥來試算第三季我能領多少股息。

以下為我的目前持股張數

第一金：65張

00878：101張

00713：10.4張

00919：40張

00929：29張

0056：26.4張

以下為預估或已公告配息

第一金：0.85+0.3元

00878：0.51元

00713：0.88元

00929：0.2元

00919：0.66元

0056：0.79元

以下為第三季預估股息總值

第一金以股價27.4計，還原權息總值：108,680元

00878：51,510元

00713：9,152元

00929：5,800x3＝17,400元

00919：26,400元

0056：20,856元

-

總計：233,998元

回顧一下今年第一季領45,090元、第二季領124,564元，如果第三季配息及我的持有張數都持平，總值則是233,998元，這樣今年前三季股息總值403,652元，第四季粗抓12萬的話，那我今年股息就能破50萬了。

股息現金流就是我的底氣來源，所以我才敢提出降職減薪，我不想一直被困在無法實現自我價值的工作環境，也不想為了薪水看主管、同事臉色，這是一種自由，一種可以拿回人生主控權的感覺，相信我，存股絕對可以讓你擁有選擇的權利。

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0056元大高股息 00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF 2892第一金

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