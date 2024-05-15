00878年領息130萬...0050市值型報酬2倍以上？小師傅：到手的才是真錢

現在很多投資高手都會指導我說：如果我不是買00878而是買市值型的報酬一定是現在的2倍，我聽到我只能呵呵了。

怎麼都沒想到，我中間會不會因為貪婪和碰到市場環境的不確定性而賣掉，真心覺得買市值型的心理素質一定都很強，都相信自己會長期持有20年以上。

或許你正在持有市值型的，但你覺得你真的有辦法長期持有市值型10-20年嗎？如果沒辦法，只是短期持有，那就不用說市值型會贏高股息了，因為大家都知道市值型只要長期持有總報酬一定勝過高股息，但只有持有2-3年那就沒什麼好說了。

我目前只知道，我花了快2年的時間從本金400多萬到現在股票總市值1千4多百萬，然後每年固定領130多萬的股息，這就是真的。

理論什麼都是假的，只有實務操作才是真的。

我們需要的不是理論模型，而是你現在手上實際拿到的是什麼，只有到手的才是真報酬，市值型再怎麼會成長，沒有賣掉都是0。

高股息長期投資者都知道「本小利大利不大；本大利小利不小」的道理，所以都會全力放在如何善用各種金融工具把資產放大再放大建立一個長期、持續、穩定產出現金流的投資策略上，以應對未來的市場變化。

股市沒有專家

只有贏家跟輸家

有賺到錢就是真的

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