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「窄基指數」宰不了台積電（2330）…護國神山帶台股飛！ 這些含積量高ETF吃香

聯合新聞網／ 股股知識庫
台積電。 路透
台積電。 路透

近期台積電（2330）股價不斷攀升，帶領台股創下新高，如今從2024年1月開始日588元到5月再次站回800元，漲勢相當驚人，許多投資人也忍不住想上車，但在台積電如此高單價的情況下，小資族想搭上這班半導體列車，有沒有相關的ETF可以選擇呢？該怎麼選今天一次搞懂。

台積電營收報喜 含積量高ETF吃香

台積電（2330）公布了2024年4月的營收報告，合併營收為新台幣2,360億2,100萬元，較上月增加20.9%，同比增加59.6%，創下歷年同期新高。截至今年4月底，台積電的累計營收達到新台幣8,286億6,500萬元，同比增長26.2%。

儘管台積電在第一季的營收和獲利表現略有下滑，但總裁魏哲家仍然堅持全年營收增長21%至26%的目標，表現出對公司未來業績的信心。特別值得注意的是，在AI領域，台積電上修了預期，將AI的能見度拉長至2028年，並預期AI營收貢獻比率將持續提升，成為未來業績增長的重要動能。

目前，有5檔ETF的台積電佔比超過35%，包含：

富邦科技（0052）的台積電佔比高達60.63%，其他如富邦台50（006208）、元大台灣50（0050）、元大電子（0053）和元大MSCI台灣（006203）的台積電佔比也都在40%以上。

哪檔台積電ETF最合適？首重電子、半導體概念為佳

從上表來看，可以發現持有台積電最多的幾檔ETF，大部分都是市值型ETF，其中比較特別的應當是富邦科技(0052)與元大電子(0053)，兩檔ETF是以一籃子電子股為選股邏輯，相較於金融、傳產等長期股價表現相對穩定等產業，著重於基本面表現良好，營收動能題材多元的國內科技類股。

其中0052近五年漲幅將近204%，0053也有165%，投資人若想為投資組合增加多樣性，可以用上述兩檔ETF搭配傳統大盤ETF，除了掌握台積電行情，也能搭上電子股的優秀長期報酬。尤其兩檔ETF在台積電之外的剩下比重較平均分配於其他電子科技、半導體公司，若想吃到台積電之外的科技股紅利，可以多多關注，尤其下半年即將迎來COMPUTEX電腦展，Q2台灣科技業仍舊熱鬧。

歐股率先創高 台美股指日可期

本周全球金融市場關注焦點是各國主要指數突破關鍵心理價位，包括美國費城半導體指數，日經指數，台股通通都站在了關鍵價位上，若想一舉突破佔穩新高，仍須等待美股率先表態，如今歐股在降息路徑確認下已經率先創下新高，似乎也在諭示未來美股的可能走勢，而台積電是台股指數能否創下新高的關鍵，只要老大哥願意攻擊，台股一定會跟上。

原文出處：股股知識庫_台積電營收報喜！受惠ETF整理

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0050元大台灣50 0052富邦科技 006203元大MSCI台灣 006208富邦台50 2330台積電 ETF 半導體 科技股 選股邏輯

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