00923「跟上台灣成長」…加權指數早破4萬點！ 理財達人：低碳新型態的市值型ETF

理財達人阿格力博識分享自己對於「如何為自己加值」的觀點與方式，除了提到自己喜好收藏名錶、買錶觀念以外，阿格力認為投資股票ETF也是一個好選擇。

以下為影音內容：

該如何為自己加值？永遠的不二法門，第一就是專注本業賺錢，兼差、爭取加薪、創業，總歸一句「本多終勝」。如果沒有賺錢，談何後續其他存錢、投資？如果沒有開源，一直節流、不吃不喝有用嗎？

存到錢之後，第二步就一定是開始投資。俗話說「錢四腳、人兩腳」，傻傻追錢總是跟不上錢潮，既然存到錢了，用錢滾錢才是正確投資方式。專注本業之餘，透過投資ETF的方式，就是一個很好的選擇。

舉例來說，群益台灣ESG低碳50（00923），是一檔追蹤市值前50大公司的ETF，不過這前50大，是透過選出ESG與低碳排的公司之後，所選出的前50大。簡單來說，可以算是「台灣的低碳50」概念。

如何知道這樣的選股概念有沒有用？幾個數據可以參考。今年台股大漲2萬點，然而有幾個產業，是台灣低碳50指數會排除的產業，例如塑膠、鋼鐵、水泥，這些的指數表現完全落後大盤，績效極差。

主要原因與大環境有關以外，在政策上也比較逆風。歐美已經確定要徵收碳稅，如果2025年台灣也跟進徵收碳費，未來企業排碳的成本，是不是也要自行吸收？若是如此，獲利自然也會受到影響，所以指數的表現就弱；簡而言之，這些高碳排產業，就是個「拖油瓶」。

00923既然不選高碳排的產業，而是透過ESG與低碳排來篩選，這樣成分股的績效到底如何？

00923自2023年3月8號掛牌以來，1年後3月底的累積報酬已經超過4成，就算遇到台股的大幅回檔，績效的表現還是超過3成。此外，00923跟大盤的相關係數高達0.99，所以投資00923，就等於投資台灣的經濟趨勢，加上因為有考慮到低碳議題，是很紮實的、比較新型態的市值型ETF。

另外，如果研究00923成分股，跟其他市值型比較大的差異在於，00923有設定最大持股的上限。例如台積電占成分股整體權重大約3成，這和台積電在整個大盤指數的占比雷同。00923把權重拿去配置在其他龍頭科技股，比較不會有雞蛋都放在同一個籃子裡的問題。

以台灣加權股價報酬指數分析，指數從2003年編列，當初跟加權指數一樣是4000多點，這指數會將每年因為除權息而扣掉的點數還原回去，所以比較能知道台股長期真實的報酬。現在已經44000多點，漲了10倍之多。

就算現在大盤從2萬又大跌至1萬，加權股價報酬指數從4萬4千點跌到3萬初，然而3萬點仍舊比萬點時的加權股價報酬指數高許多。就是說表面上看到1萬點的台股，跟10年前看到的1萬點的台股，其實內涵早就不同。

台灣因為AI科技跟上世界產業需求，上市櫃公司獲利越來越好，如果想跟上台灣成長的話，00923不失為一個良好的參考標的。

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