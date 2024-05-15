00878、00919、00940…狂熱所出現「高股息ETF症候群」！ 專家：認為沒配息就不好

即使之前高配息ETF的股價經歷過大回檔、即使現在股市裡的許多類股，例如重電、航運、營建、AI科技類股的股價強強滾，股價走勢相對平穩的高股息ETF依然深受投資民眾的喜愛，包括熱門的00878、00929、0056等ETF今年以來的受益人數普遍都有10~40%的成長率，00919還更誇張，受益人數從去年底的43萬人，成長到現在的約80萬人，成長幅度高達80%。

由此可見，國內高配息ETF投資人的忠誠度是相當強的，甚至新發行的00940高配息ETF都可以衝到1700多億元的募集金額。但是正所謂「人紅是非多」，有些投資專家就認為這些民眾普遍得了「高配息ETF症候群」 ，症狀是：「一窩蜂地跟從高配息ETF」、「認為不配息的ETF就不好」、「我年輕、我買高配息ETF」...。

究竟這樣的「高配息ETF症候群」是對是錯？面對股市多變化的行情、專家名嘴似真似假的投資觀念，你對這些「高配息ETF症候群」的免疫力觀念還夠強嗎？

症狀1：一窩蜂地追買高配息

如果把銀行定存解約去買、把股票賣掉去買殖利率高很多的高配息ETF，其實這樣的投資想法並沒有錯、當然也稱不上是錯誤的症狀，正所謂「利之所趨」，有比較高、比較穩定的配息可拿，有誰不愛呢？

至於算不算是「一窩蜂」的程度？要看你是否長期、定期定額的持續投入，如果只是想短期漲了就獲利了結，就跟現在一窩蜂的買賣很熱門的營建股、重電股、航運股沒什麼差別了。

症狀2：認為不配息的就不好

選高配息還是不配息ETF？其實要看個人平時的資金需求，並不是買不配息的基金，能把操盤獲利再留在投資市場裡就比較好，因為有的人就是捨不得、或是不懂得賣掉這種已經漲很高的不配息ETF，最後變成穫利都只是紙上談兵，那還不如去買每個月或每一季都會把穫利分配給你的ETF吧！

症狀3：我年輕、我買高配息ETF

還有類似上面提到的症狀則是：年輕人去搶買高配息ETF。因為有些專家認為年輕人不適合買配息型ETF，免得領到了配息錢，容易花掉了或是再去買ETF就多此一舉了。

其實專家們也不必想太多，因為年輕人就是投資心境還不定，沒有讓他們定期領到投資ETF的配息，年輕人單純的想法就是：獲利不給，幹嘛要投資？投資ETF也就會少了那麼一份固定的成就感和滿足感，說不定就不再有長期投資下去的意願了。

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