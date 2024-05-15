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00878股價連升！全因金融股帶動 「最後一棒」出現該跑嗎？專家：抱牢

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
00878確定配息0.51元，讓許多持股人樂壞，不少投資人也在觀望要在除息前後進場。台股示意圖／聯合報系資料照
00878確定配息0.51元，讓許多持股人樂壞，不少投資人也在觀望要在除息前後進場。台股示意圖／聯合報系資料照

00878最近一個星期以來，幾乎天天都在創新高。

今年高殖利率的股票非常少，從類股的角度觀察，看來看去只有營建跟金融配得出高股息。想不到過去幾周資金一窩蜂湧進營建，短短一個多月就把高殖利率買成低殖利率，所以當前盤面類股同時具備規模又有殖利率題材的，只剩金融股了。

於是近期金融指數頻頻創新高，帶動持有金融股超過2成比重的00878也跟著衝高。

常有人說，金融股上漲往往是「最後一棒」，通常代表股市修正在即，要趕快跑！我就納悶了，這都2024年了，怎麼還有人會把爺爺的操盤心法搬出來呢？

時代不一樣了，當今資本市場參與者不是你和我這種奈米小散戶，主要都是機構法人。以台股為例，目前台股高股息ETF規模上兆，它們共同的目標是尋找高殖利率的股票，今年的金融股就是站在這項趨勢下的最大受惠者。

所以我認為，今年的金融股將會持續獲得資金挹注，不僅不會是「最後一棒」，還會是「一級棒」。878由於持有不少金融股，在接下來的時間裡面持續創新高的機率非常大。

00878本週剛好輪到除息時間點，這次預計每單位配0.51，我看到有人在討論，到底是要除息前買？還是除息後買？

這麼說吧，不管你要除息前買？還是除息後買？或是坐著買、躺著買、閉眼買都好，以它過去的100%填息紀錄來看，一路抱牢就對了。

◎本文內容已獲股添樂 股市新觀點授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 ETF 季配息 配息 金融股 除息

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