00949 瞄準日產業龍頭股

日本脫胎換骨，日股布局也要有新思維。復華投信表示，復華日本護城河優勢龍頭企業ETF（00949）已獲准募集，其追蹤指數為「NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數」，是國內首檔融合巴菲特投資哲學的日股指數，精選30檔具全球護城河優勢的日本大型產業龍頭股，是掌握日股投資機會的新選擇。

復華投信指出，復華日本龍頭ETF布局主軸鎖定五大商社、半導體、製造業龍頭及內需消費等最熱門的四大投資主題，預計發行價格為新臺幣15元，6月12日起展開募集。

經理人劉昌祚指出，所謂「護城河優勢」是指企業擁有難以模仿或超越的品牌優勢，擁有寬闊的護城河可以鞏固市場地位，防止競爭者攻進，代表企業具有絕對優勢。

劉昌祚表示，00949所追蹤的指數「NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數」，除了融入巴菲特「護城河優勢」投資精神之外，進一步從市值、流動性、基本面及計算權重等面向層層篩選，同時還需通過二項全球競爭力篩選指標，精選出30檔真正具全球競爭力的日企各產業龍頭。

劉昌祚指出，日本股市走出失落的30年，預期在政策利多、外資持續湧入以及弱勢日圓帶動出口並挹注內需消費產業動能下，日股後市仍可期，建議透過聚焦護城河優勢的龍頭企業，掌握日股下一個10年黃金起點。

富邦日本ETF經理人謝恩雅分析，4月日銀會議維持政策現狀，且持續買入國債政策，整體態勢鴿派寬鬆。會後日圓狂跌至觸及160日圓，卻在5月2日升至153日圓，日本政府出手干預外匯，短期日圓也因此回穩。在目前日圓水準下，將持續有利於日本企業獲利提升，進而有益於股市。但在日圓維持弱勢情境下，台灣投資人為避免匯兌損害獲利，強烈建議應該採用具匯率避險策略的工具，如富邦日本ETF，以參與日股多頭行情。