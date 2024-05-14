00947聚焦IC設計 5月20日開募

台新投信看好台灣IC設計產業的長線漲升行情，特別推出國內首檔聚焦在IC設計產業的ETF—台新臺灣IC設計動能ETF（00947），讓投資人一起參與IC設計產業未來多頭行情，每股發行價15元，將於5月20日開始募集。

台新投信總經理葉柱均表示，台灣IC設計產業長久以來在全球競爭力占據領先地位，也不斷創造出高毛利及高獲利水準，IC設計股成為台股市場千金股常客，未來隨著生成式AI的興起，可望帶動台灣IC設計產業另一波成長高峰。

葉柱均說，台新投信在設計產品的時候，會從投資人的角度來看還缺少什麼，提供彌補投資缺口的產品。臺灣已經有多檔科技、半導體ETF，唯獨沒有IC設計，不過IC設計是未來趨勢，股性活潑且動能強勁。尤其是過去回測2020年以來，IC設計動能指數兩次在波段低點入場，漲幅都相當亮眼。

統計2020年以來至5月3日，IC設計動能指數累積報酬率高達181.6%，漲幅幾乎是大型股臺灣50指數的兩倍。

台新臺灣IC設計ETF經理人黃鈺民指出，台灣IC設計公司受惠台灣產業群聚效益，產值市占率全球第二，僅次於美國，主要強項在手機、消費電子、顯示、通訊等周邊晶片，站在科技需求浪頭之上。台灣IC設計公司不僅鞏固先進製程的領先地位，並持續擴大優勢中，為台股的高獲利族群代表，成為股王的製造機。1987年之後誕生了18個股王，皆是代表當時最夯的產業，2009年後的股王，包含聯發科、矽力KY、信驊、世芯KY等皆是IC設計公司，未來上漲潛力可期。

黃鈺民表示，台新臺灣IC設計ETF擁三大特色，包括一、瞄準智能浪潮，AI趨勢下，聚焦IC設計具區隔性產品；二、動能增益，每季定審時精選結合近三月股價與營收動能的個股，捕捉IC設計強勢股，追求長期優異績效；三、追求成長之餘發放股息，採季配息與收益平準金機制，讓投資人享有彈性的現金流。成份股於每年2、5、8、11月季定審，選股具彈性與靈活優勢。