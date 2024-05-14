債券ETF受益人 衝高

今年來債券ETF（不含槓反）總受益人數持續增加，根據集保中心截至本月10日的最新數據，債券ETF總受益人數已突破160萬人，今年來大增近50.6萬人，規模達2.45兆元，其中有四檔債券ETF受益人數呈現周周增加的態勢。

觀察今年來債券ETF產品受益人數增減狀況，除了總受益人周周增之外，更有四檔產品受益人數也周周增，分別為群益ESG投等債20+（00937B）、國泰20年美債、元大美債20年及永豐20年美公債；受益人數增加超過萬人的榜單來看，這四檔產品也名列榜上，且以群益ESG投等債20+人氣最旺，今年來受益人數增加逾15.7萬人，更是唯一一檔今年來受益人數增逾10萬人的債券ETF。

財富管理專家表示，美國聯準會預計首次降息的時間點遞延，市場也已陸續調整預期，而在通膨有望逐漸緩解、下半年仍具降息契機，也持續吸引資金前進債市卡位，進一步帶動債券ETF買氣。

從受益人數來看，長天期債仍是投資人最愛，受益人數增加逾萬人的產品清一色為長天期公司債ETF和長天期美債ETF，可見債息水準較高、資產品質佳，再加上長天期債後續受惠降息帶來的潛在資本利得契機，成現階段投資人布局債市首選。

群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄指出，鑒於利率再大幅上升的機會有限，雖然降息時間遞延，市場仍預估今年有2碼降息空間，同時經濟與地緣政治前景仍有不確定性，故資產品質佳的投資等級債仍可望吸引訴求穩健配置的資金進駐。

永豐20年期以上美國公債ETF基金經理人林永祥表示，美國今年貨幣政策轉向降息依然是市場共識，因此仍看好債券後市。長天期債相對於短天期債，因為利率敏感度較高，當進入降息後，資本利得的成長空間也較大；美國公債為美國政府發行，經常被視為無風險資產，違約風險相對較低，布局優先以存續期間長、信用評等較好的美國公債作為降息利多的核心部位。