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每月4.2萬買ETF！網勸「拉高市值型」：高股息只推00713

聯合新聞網／ 綜合報導
網友每月花4.2萬買ETF。（本報系資料庫）
網友每月花4.2萬買ETF。（本報系資料庫）

高股息市值型ETF各有擁護者，不少人認為年輕人更適合投資市值型ETF。有網友打算每月花費4.2萬元買股，標的包括006208、00713、00878、0056等，他猶豫是否該將市值型標的比例上調。其他人建議，「推薦全壓市值型，你真的要買高股息的話，唯一推00713」。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「年輕投入高股息會很浪費嗎？」他今年32歲，每月投入4.2萬買股，規劃買進006208、00713、00878、0056，預算分別為2.1萬、7000元、7000元、7000元，他問，「大家覺得有必要把市值型的資金比例再往上調嗎？」

其他人則留言「一般都是推薦全壓市值型，你真的要買高股息的話，唯一推00713，他的選股邏輯導致他要漲都是大漲，跌都是小跌，是高股息裡面少數長期績效可以跟市值型對拼的」、「00878 0056的錢可以賺去美股標的spy、qqq，台灣的話對應00646、00662，或是分一些到00733」、「正二+733+915，個人最推給年輕人的組合，內行人的都懂」。

還有人留言「一個月四萬元大膽一點，市值型+高波動一點的，例如006208+00757，台灣前50大+美國10大龍頭科技業006208+00733也很不錯，高股息大概要資產500萬以上才能負擔每個月基本生活費，真的一定要買高股息的話我推薦00713、00915，這兩支的選股邏輯我認為很不錯」。

00713元大台灣高息低波 Dcard ETF 市值型 高股息

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該如何為自己加值？永遠的不二法門，第一就是專注本業賺錢，兼差、爭取加薪、創業等等，總歸一句「本多終勝」，如果沒有賺錢，談何後續其他存錢、投資？如果沒有開源，一直節流、不吃不喝有用嗎？存到錢之後，第二步就一定該開始投資。俗話說「錢四腳、人兩腳」，傻傻追錢總是跟不上錢潮，既然存到錢了，用錢滾錢才是正確投資方式。專注本業之餘，透過投資ETF的方式，就是一個很好的選擇。

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