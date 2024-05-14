快訊

不是方向盤！研究揭車內這4處「比馬桶還髒」 第一名超意外

世芯重訊公告 最大客戶亞馬遜參與其私募

阿富汗水災逾342死，幼童滿身泥漿獲救令人心疼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

投資0050近五年報酬164％比買房好？ 專家：有BUG！別忽略「投資人性」

聯合新聞網／ 財經雪倫
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

近五年沒有投資什麼最後悔

這幾年如果有在看房子的雪友應該會對房價很有感。

雪倫住家附近的建案在疫情期間的開價大約70萬，成交價在50多萬，去年實際登錄已到70多萬。

今年附近有個預售新案直接開90萬以上，高樓層甚至聽到要開到110萬。

不少人曾討論過買房還是投資好？

雪倫個人小小的看法，如果有存到足夠買房子的錢那麼「先買房好」

為什麼？

買房之後，每個月有房貸的壓力，這也是存錢的動力，就會更精簡務實的生活，減少不必要的開支。

當退休沒工作、沒有收入之後，每個月還要付一筆房租，對生活會造成很大的壓力，人一有壓力，就會不開心，會影響心情進一步影響健康。

很多房東考量風險因素，較不願意將房子租給年紀較長的房客，上了年紀要再換屋較不方便。

買在生活交通方便的地方，房子（土地）會增值，年紀大了想以房養老也可以，多一個選擇性。

這五年不要說都會區的房價上漲，連雪倫台南老家一棟房子也都要千萬以上了！

科學園區附近的房價更因為科技新貴帶動不少房價，地主、房仲樂呵呵，卻苦了真正想買房的人。

或許有雪友會說，如果拿頭期款去投資0050這五年的成效也不錯，報酬有164%。

有個BUG！就是「投資人性」；我們投資房地產一次就要拿出頭期款可能200萬左右，但我們投資0050不會一次就投資200萬，而且這也要眼光精準買在超低價位並持有到現在才有這樣的高報酬。

所以，要說這五年錯過什麼投資最懊惱？

我想，這幾年想買房但沒有買房的雪友懊惱程度應該比沒有買0050更多吧！

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0050元大台灣50 ETF 房產

延伸閱讀

00878、0056幫小孩定期定額存股票！ 爸爸開心：被打敗了績效還贏過我

他賣長榮（2603）賺30萬！網分兩派激戰 一票人嘆：賣在起漲點

鴻海（2317）今法說會EPS要2.5才算合格！ 小散戶：沒達到表示出了大麻煩

1年內狂抽「112檔股票」能賺錢？理財達人設1條件：結果超意外

相關新聞

台股收盤創高 11檔台股ETF漲逾1%吸睛、這檔成交量最熱

台股14日再創歷史新高，在台積電（2330）、聯發科、鴻海等電子權值股走揚下，指數終場上漲128.14點，收在20,98...

投資0050近五年報酬164％比買房好？ 專家：有BUG！別忽略「投資人性」

如果拿頭期款去投資0050這五年的成效也不錯，報酬有164%。

國內首檔聚焦 IC設計ETF 00947預定5月20日開募、發行價15元

台新投信總經理葉柱均表示，台灣IC設計產業長久以來在全球競爭力始終占據領先地位，也不斷創造出高毛利及高獲利水準，IC設計...

00878比0050適合為孩子存股？專家揭1關鍵：小孩有成就感才可能長久

前幾天孫太分享大寶這次00878應該可以領息15,300元，就有粉絲問如果要幫孩子存股，什麼標的適合？其實孫太覺得這題並沒有標準答案，因為每個孩子的心性不同，有的耐力很高，抗壓性很強，那就算存震盪幅度大的市值型標的也不賴！如果以大多數綜合評估來說，國泰永續高股息（00878）是一個不錯的選項，為什麼呢？

00878可分配股利0.59、配息0.51元...配完該擔心？專家：看好除權息旺季

國泰永續高股息（00878）創新高，2024第二季配息每股0.51元。

00878、0056幫小孩定期定額存股票！ 爸爸開心：被打敗了績效還贏過我

自從2020年帶著當時剛滿1歲的兒子去開戶，設定完每月定期定額後，就沒有特別再去看他的帳戶狀況。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。