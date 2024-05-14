投資0050近五年報酬164％比買房好？ 專家：有BUG！別忽略「投資人性」

近五年沒有投資什麼最後悔

這幾年如果有在看房子的雪友應該會對房價很有感。

雪倫住家附近的建案在疫情期間的開價大約70萬，成交價在50多萬，去年實際登錄已到70多萬。

今年附近有個預售新案直接開90萬以上，高樓層甚至聽到要開到110萬。

不少人曾討論過買房還是投資好？

雪倫個人小小的看法，如果有存到足夠買房子的錢那麼「先買房好」

為什麼？

買房之後，每個月有房貸的壓力，這也是存錢的動力，就會更精簡務實的生活，減少不必要的開支。 當退休沒工作、沒有收入之後，每個月還要付一筆房租，對生活會造成很大的壓力，人一有壓力，就會不開心，會影響心情進一步影響健康。 很多房東考量風險因素，較不願意將房子租給年紀較長的房客，上了年紀要再換屋較不方便。 買在生活交通方便的地方，房子（土地）會增值，年紀大了想以房養老也可以，多一個選擇性。

這五年不要說都會區的房價上漲，連雪倫台南老家一棟房子也都要千萬以上了！

科學園區附近的房價更因為科技新貴帶動不少房價，地主、房仲樂呵呵，卻苦了真正想買房的人。

或許有雪友會說，如果拿頭期款去投資0050這五年的成效也不錯，報酬有164%。

這有個BUG！就是「投資人性」；我們投資房地產一次就要拿出頭期款可能200萬左右，但我們投資0050不會一次就投資200萬，而且這也要眼光精準買在超低價位並持有到現在才有這樣的高報酬。

所以，要說這五年錯過什麼投資最懊惱？

我想，這幾年想買房但沒有買房的雪友懊惱程度應該比沒有買0050更多吧！

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