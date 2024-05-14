00878比0050適合為孩子存股？專家揭1關鍵：小孩有成就感才可能長久

如果你要讓孩子學存股，哪個標的最好入手？

前幾天孫太分享大寶這次00878應該可以領息15,300元，就有粉絲問如果要幫孩子存股，什麼標的適合？其實孫太覺得這題並沒有標準答案，因為每個孩子的心性不同，有的耐力很高，抗壓性很強，那就算存震盪幅度大的市值型標的也不賴！如果以大多數綜合評估來說，國泰永續高股息（00878）是一個不錯的選項，為什麼呢？

很簡單，試想如果有一天你要開始教你的孩子存股，當你談論起存股的美好，甚至畫一個投資未來的理想！結果推薦的存股標的，上個月大漲，下個月大跌，如果你是她，還會覺得存股很美好嗎？

很多粉絲曾詢問孫太怎麼說服小孩選擇00878?

其實000878並不是我主動要孩子做的投資，而是孩子主動詢問孫太的結果！

怎麼說呢？在孫太從存股階段一（主要投資個股，以第一金為主）轉換至存股階段二（存ETF，以00878為主）後，除了家庭生活改善許多之外，孫太的投資方式更加優雅了！優雅在哪呢？因為孫太進入存股階段二之後基本上就是事先做好投資規劃，然後「不看盤、等領息、做自己」。

孩子其實會模仿家長，看到父母投資的狀態，甚至好奇為什麼可以改變成這樣，如果今天家長投資狀態失利或是心情因為投資反覆無常，那就算投資績效再好，可能孩子也不想學！相反的，如果是好的投資模式，當然會想學著照樣執行。

當時孫太就跟孩子說當投資標的從個股轉換至ETF後，因為風險「分散」了，所以可以少掉個股踩雷的風險，從此可以不看盤。

再者因為投資00878是高股息ETF，因此每季都有不錯的配息收益，因此等領息等領現金流即可。

最後，當你不看盤＋每季又有源源不絕的現金流入帳…那你不就可以過自己想要的生活了嗎？

孩子聽完覺得很有道理，因此也陸續地加入轉換存ETF的跑道，至今大寶已經存了30張00878，小寶（高一）也存了20張！2人正式踏入存ETF的行列！當初還真沒想到，開始存00878還能有強化親子互動、理財教育的附加效果呢!

當然，也許有人會說他們還這麼年輕，怎麼不存市值型的標的呢？

其實這樣說也沒錯，畢竟以長期來看市值型的標的成長幅度會比較大！但But…沒錯，就是那個But，你確定孩子的心性適合存市值型標的嗎？

你確定在沒有棉花糖吃的狀態下要孩子謹守-有打工收益、有零用錢就持續投入市值型的投資方式，他們可以順利長期執行嗎？

對於孫太來說，孩子願意存股，願意把錢持續投入且看得到「配息的成效」，一方面看著手中的持股慢慢長大，一方面看著每次配息金額「逐漸茁壯」，就好像自己灌溉的小樹苗在自己的手中逐漸成長茁壯一樣，那種「餵養的成就感」才是孫太想要讓孩子學習的財商觀念！

結論：我們不可能賺到認知以外的錢，理想過於美好，若實踐不了也沒有用！

有一天當孩子成長時，發現正確的投資理財可以替自己帶來薪資以外的收益補貼，那麼，就很有機會堅持持續投入，幫自己獲得更多現金流！形成一個「正向循環」，這時就算少掉了孫太的角色，相信孩子還是會「為了自己」持續存股，持續投資下去！我認為，這也才是財商的延續。

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