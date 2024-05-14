00878可分配股利0.59、配息0.51元...配完該擔心？專家：看好除權息旺季
國泰永續高股息（00878）創新高，2024第二@@@季配息@@@每股0.51元。
國泰投信4月30日發布00878今年第2次收益分配公告，配息金額屢創新高，替最近有點低調的局面拉抬聲勢。
00878配息資訊
每單位分配金額：新臺幣0.51元
參與配息最後申購日：民國113年5月16日
除息交易日：民國113年5月17日
預定發放日：民國113年6月13日
00878數據資訊
公告日（4月30日）收盤價22.26元推算
單次殖利率為2.29%
年化殖利率為9.16%
近4季年化殖利率為7.23%
近1年漲幅率為26.77%
近1年報酬率為35.48%
雷龍慢說
查詢淨值組成，目前可分配股利有0.59元，這次配息0.51元後所剩無幾。
但投資朋友們也別太緊張，接下來就是除權息旺季，代表將會有股息進帳，陸續灌入可分配股利補血。
本篇僅記錄分享，沒有任何投資建議，切勿跟單！
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