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00878可分配股利0.59、配息0.51元...配完該擔心？專家：看好除權息旺季

聯合新聞網／ 雷龍慢步
國泰永續高股息（00878）創新高，2024第二季配息每股0.51元。台股示意圖／聯合報系資料照
國泰永續高股息（00878）創新高，2024第二季配息每股0.51元。台股示意圖／聯合報系資料照

國泰永續高股息（00878）創新高，2024第二@@@季配息@@@每股0.51元。

國泰投信4月30日發布00878今年第2次收益分配公告，配息金額屢創新高，替最近有點低調的局面拉抬聲勢。

00878配息資訊

每單位分配金額：新臺幣0.51元

參與配息最後申購日：民國113年5月16日

除息交易日：民國113年5月17日

預定發放日：民國113年6月13日

00878數據資訊

公告日（4月30日）收盤價22.26元推算

單次殖利率為2.29%

年化殖利率為9.16%

近4季年化殖利率為7.23%

近1年漲幅率為26.77%

近1年報酬率為35.48%

雷龍慢說

查詢淨值組成，目前可分配股利有0.59元，這次配息0.51元後所剩無幾。

但投資朋友們也別太緊張，接下來就是除權息旺季，代表將會有股息進帳，陸續灌入可分配股利補血。

本篇僅記錄分享，沒有任何投資建議，切勿跟單！

◎本文內容已獲雷龍慢步授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 季配息 配息 除權息

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