00878、0056幫小孩定期定額存股票！ 爸爸開心：被打敗了績效還贏過我

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聯合新聞網／ 懸緝
一位爸爸幫兒子定期定額買入00878、0056，成果喜人。示意圖／美聯社
一位爸爸幫兒子定期定額買入00878、0056，成果喜人。示意圖／美聯社

「時間，是讓投資報酬增加的關鍵」

兒子的投資績效打敗我

自從2020年帶著當時剛滿1歲的兒子去開戶，設定完每月定期定額後，就沒有特別再去看他的帳戶狀況。

前幾天剛好跟太太聊到還有多少餘額可以繼續扣款，於是打開他的證券戶後，發現目前的績效還不錯，甚至打敗我的績效。

時間是我們的好朋友

有的人會說，現在是因為台股多頭才能有這樣的績效，一旦回檔到低點時，帳面上就不是如此了。

確實是如此，但是長期來看，小孩離退休還有很長一段時間，如果大盤下跌反而是降低購買成本的好時機。

只要能持續投資到他退休的年紀，屆時財富一定很可觀。

從2020年年初到現在2024年5月，算算也已經持續投資4年多，期間沒有做過任何事，僅僅付出「時間」，就讓資金發揮作用並產生效益，我只能說「時間」真的是我們的好朋友。

給魚，不如給釣竿

身為父母，我清楚沒有很多資源可以讓他「靠爸」，但我能送他的就是「財商」這份禮物。

因為我明白，與其給他魚吃，不如給他一根釣竿。

開始理財及閱讀後，深刻理解到，「時間」與「金錢」彼此間的重要性。

想要拿回時間自主權，可行的方式就是不被金錢所侷限，唯一的辦法就是要擁有足夠的財富；那要如何擁有財富，那就是儘早投資，利用時間獲得更多的收益。

獲利的公式

就如你看到的那樣，投資獲利真沒想像中那麼難，定期投資×時間＝獲利

◎本文內容已獲廣告製片懸緝圖創正能量授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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