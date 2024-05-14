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5月高股息ETF除息秀登場 00930今年受益人數增56%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
5月除息的高股息ETF受益人數變化(資料來源：CMoney、集保戶股權分散表)
5月除息的高股息ETF受益人數變化(資料來源：CMoney、集保戶股權分散表)

高股息ETF是當今不少台股投資人偏好的投資產品，5月共有七檔高股息ETF即將除息。根據集保戶股權分散表資料顯示，截至上周五(10日)，5月除息的高股息ETF，今年以來有四檔受益人數呈正成長，其中永豐ESG低碳高息（00930）受益人數增幅達56%。00930將於5月23日除息，參與除息的最後買進日為22日，欲參與這次配息的投資人，須留意最後買進時間。

永豐ESG低碳高息ETF(00930)基金經理人林永祥表示，有別於市場上高股息ETF，該基金成分股篩選標準係將ESG、低碳、高股息三大特色合而為一，並採雙月配息，投資人除了能以股息收入作為現金流，更能捕捉低碳企業優勢，作為長期存股的核心部位。

林永祥指出，除了透過配置符合國際低碳主題趨勢的永豐ESG低碳高息 ETF(00930)參與市場成長機會外，因台股已來到相對高點，投資人可考慮同時搭配以傳產、金融類股為主的永豐優息存股ETF（00907），將產業布局範圍擴大並分散投資風險。

ETF 高股息

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