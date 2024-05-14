台股高股息ETF 受益人數606萬寫新高

台股高息ETF5月中旬將有除息大秀登場，加上兩檔新兵入市，帶動台股高息ETF受益人數持續攀升，單周增加5.2萬人，總投資人數來到606.19萬人，持續改寫新高，台股高股息ETF延續高人氣。

根據CMoney統計上周台股高息ETF人氣變化，截至10日，新增兩檔台股高息ETF掛牌上市，分別是群益科技高息成長受益人數2.79萬人、野村趨勢動能高息受益人數1.28萬人。其餘19檔台股高息ETF，僅九檔受益人數增加，其餘十檔人數下滑，增加最多前兩名為復華台灣科技優息的7,836人、國泰永續高股息的7,803人，再來是兆豐永續高息等權的4,266人、群益台灣精選高息2,048人、元大台灣高息低波1,408人。

至於減少最多的分別是富邦特選高股息30的3,786人、元大高股息的3,738人、統一台灣高息動能的2,166人、大華優利高填息30的2,087人、國泰股利精選30的641人。

國泰永續高股息總投資人數達126.24萬人，再刷新新高紀錄，在受益人數持續增加；價格13日收在23.16元，再創新高的雙引擎的帶動下，ETF規模2,807億元創下新里程碑。

法人分析，推升國泰永續高股息受益人成長飛速的主因，第一有高配息、第二有金融股上漲助陣。因國泰永續高股息即將於本周五除息，第2季每單位配0.51元，創成立最佳表現；目前所持有的多檔金融股皆為長抱持有，在今年金融股配息提升下，市場才正要開始拉升金融股比重，該ETF將成為高股息ETF中的獲益者，有望為股價增添柴火，加持後續填息表現，因此近期成為熱門盤面焦點。

國泰永續高股息經理人游日傑指出， 國泰永續高股息持有產業配置較為均衡，且有20%左右的金融股，可以看到5月以來股價表現不受影響，6月開始還有COMPUTEX等半導體AI題材，市場正向看好。