高息ETF 成交逾兆元

台股高股息ETF今年以來人氣持續高漲，隨新ETF持續推出、台股站上兩萬點並創高帶動交投熱度，年初迄今短短四個多月總成交金額已經突破兆元大關，大幅超越去年同期間表現，並已達去年全年八成以上。

據CMoney統計近年台股高息ETF交易情況，2023年全年成交金額首度跨過兆元大關，達到1.24兆元；然而今年以來截至9日總成交金額已衝上兆元，13日來到1.02兆元，對比去年同期的1,900億元，大幅成長438%；與此同時，今年不到半年時間就已達成去年全年的82%。另從日均量來看，去年僅64億元、今年也翻倍來到159億元，顯示出台股高息ETF交易發燙。

近年台股高息ETF交易概況

法人分析，今年台股高息ETF成交金額再度攀升主要原因有三，第一，產品檔數增加，今年來有四檔高息主題ETF新掛牌，募集新增規模便超過2,345億元，檔數來到21檔，總規模達1.39兆元，今年以來大幅增加5,420億元、63%。

第二，台股今年超越市場預期，市場資金及交易動能強勁，台股突破2萬點位階提升，13日再度創下盤中及收盤新高價，使得高息相關ETF的單位成交金額也跟著提升，ETF規模也持續創高。

第三、高股息主題蔚為風潮，投資人對既有產品的認同度、投入金額持續增加。特別是台股高息ETF去年股價普遍大漲，吸引存股族目光，相較於開發金、中鋼、玉山金等熱門存股標的，更具有資本利得成長爆發潛力，股利表現也較佳。

就個別ETF來看，群益台灣精選高息、復華台灣科技優息、國泰永續高股息以及元大高股息四檔今年以來累計成交金額已逾千億元，依序為2,631億元、2,377億元、1,205億元、1,045億元。

國泰投信ETF研究團隊表示，目前距離520已不到一周，觀察過往520行情，台股有絕大機會出現慶祝行情，統計自2010年來歷任總統就職後60日漲率達64%，最高的漲幅分別是2016年、2020年總統上任的後60日，平均漲幅達17.31%與12.04%，持續抱持正向樂觀態度，第3季到第4季隨訂單湧現，企業獲利增加，台股表現應會越來越好。

野村投信投資策略部副總經理張繼文分析指出，台股長期向上，但短期漲多仍可能休息再上，尤其在第1季邁大步之後，還有再挑戰新高動能，對於長期投資或存股族來說，仍是累積總股數的加碼時機。