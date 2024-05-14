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陸股ETF 人氣向上飆

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
台灣ETF上周成交金額前十名
台灣ETF上周成交金額前十名

台灣投資人近期交易ETF仍以高股息及債券ETF最熱門，不過，隨著陸股今年漲勢凌厲，上周成交金額前十名出現一檔陸股ETF─元大滬深300正2竄高至第九名。

據CMoney統計，上周前十名成交金額的ETF中，復華、國泰、群益及元大等投信的五檔高息ETF仍占多數，元大與國泰投信的20年美債與群益投等債20+ETF則占有三席，此外，元大台灣50與元大滬深300正2也進入前十名。

其中，上周ETF成交金額前十名排第九的元大滬深300正2ETF，今年以來的含息報酬率已達26.4%，超過元大台灣50的20.5%；高股息ETF報酬率今年都正數，但差異大，以群益台灣精選高息的13.9%最高；市場期待美國降息聲聲催，但20年美債ETF今年報酬率暫為負值，投等債ETF則為正值。

群益投顧表示，美國10年期公債殖利率近期一度來到4.7%的高檔，長天期美國公債ETF再度吸引資金。而中國大陸股市估值偏低，加上經濟數據逐步改善，今年陸股漲幅不小。

永豐中國科技50經理人林永祥表示，受到美國相關高階晶片、設備等禁令圍堵，限制了中國大陸半導體發展，這也促使大陸目光轉向中低階傳統晶片，推升中低階晶片在市場的占有率，且同步發展尖端晶片技術，研判在靠著國家支持、廣大內需市場的推動下，受到美國晶片圍堵的影響可能逐漸減少。此外，大陸在電動車、太陽能及車用電池產業也占有一定的地位，研判大陸科技後市展望將不容小覷。

滬深300指數近期在高檔盤整，群益投顧大陸研究團隊指出，隨著大陸上市公司業績落地，不確定性暫時消除。滬深股指經過縮量調整出現放量上漲。滬綜指成功站上3,100點，創出今年新高。5月業績風險因素釋放，市場風格由高股息、權重股轉向科技成長板塊。行業景氣向好，業績增長明確的科技股、成長股料將補漲行情。

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