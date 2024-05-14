九檔台股ETF 飆高

台股加權指數在台積電、航運股雙引擎帶動下，昨（13）日跳空衝高，高點20,933點，雖然盤中轉為狹幅震盪，單日上漲148點或0.71%，終場以20,857點作收，盤中及收盤點均改寫歷史新高，連帶元大台灣50（0050）等九檔台股ETF跟著刷新高。

台積電ADR上周五大漲4.53%，加上貨櫃股第1季財報表現不俗、海運搶艙現象再度上演，帶動台股攀高。根據CMoney統計，昨日盤面上60檔投資台股的ETF漲多於跌，不過，平均價格僅小漲0.21%；整體規模則改寫新高，來到2.03兆元。

據統計，台股ETF中包含元大台灣50、國泰永續高股息、富邦公司治理、大華優利高填息30、元大臺灣ESG永續、國泰台灣領袖50、永豐優息存股、富邦摩台、永豐臺灣加權共九檔跟著大盤改寫成立以來最高收盤價，占比15%。

進一步來看，類大盤或市值型的有元大台灣50、富邦公司治理、元大臺灣ESG永續、國泰台灣領袖50、富邦摩台、永豐臺灣加權等，其中成立時間最久的元大台灣50價格收上163.3元，且今年以來含息價格上漲23.3%，也是九檔中表現最強的一檔，規模重新回到3,100億元之上，達3,119億元。至於國泰台灣領袖50規模也重返百元，來到100.75億元。

高股息類有三檔，分別是國泰永續高股息、大華優利高填息30、永豐優息存股。由於資金近期轉進非電族群中點火，電子股成交比重驟降，昨日更是跌破五成大關，降至47.7%，在資金蹺蹺板下，不含電子指數成交比重來到45.9%，創下2023年以來新高，帶動持股產業較為均衡布局、持有非電股較多的ETF表現強勢。

此外，運輸類股續強，在貨櫃三雄長榮、陽明及萬海續飆漲，帶動散裝航運股全面強漲，吸引資金也大幅向運輸類股傾斜，上市運輸指數資金占比飆高至20.1%，創下2022年7月以來新高，帶動投資組合中航運股持有比重最高、達19.2%的永豐優息存股股價改寫新高；惟今年以來含息價格上漲10.8%，目前仍落後大盤。