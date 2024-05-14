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人妻瞞夫拿家用買006208和00929報稅露餡 網怒：家用不是零用錢

人妻瞞夫拿家用買006208和00929報稅露餡 網怒：家用不是零用錢

聯合新聞網／ 綜合報導
綜合所得稅5月開始申報，一名人妻卻因為私挪老公給的家用買股票，擔心報稅時會露了餡。記者侯永全／攝影
綜合所得稅5月開始申報，一名人妻卻因為私挪老公給的家用買股票，擔心報稅時會露了餡。記者侯永全／攝影

5月報稅季到，很多夫妻都會遇到申報的問題。一名人妻結婚2年多，有個尚未滿1歲的小孩，婚後要育兒所以暫時沒有收入，都是靠老公給每月家用，但最近報稅卻讓她很焦慮，不曉得是否要合併申報，「很怕老公知道我把部分家用拿去投資股票」，她求助大家問說「該跟他坦白嗎」？

原po在Dcard論壇表示，近期因為報稅的關係，她對於夫妻是否一定要合併申報感到疑惑，因為她將老公給的家用拿去買了006208（富邦台灣采吉50基金），也買了每月可以有現金流的00929（復華台灣科技優息），兩檔都是定期定額扣款，沒有賠錢，含息報酬都是正報酬。

她強調，雖然老公給的家用確實不少，但把一些家用拿去買股票絕對沒有影響到正常的家庭支出，「但是事先沒有跟他溝通使用方式，是我的不對」。她說，老公其實很不喜歡這類配息型的金融商品，所以擔心他生氣。

後來她向老公坦承挪移家用買股，老公並無太多指責，認為她把家裡顧得很好才沒有二話，但仍希望她接下來不論是家用或是自己的錢，都不要投入配息型的商品。於是她下定決心停扣00929並把它賣掉，但是006208仍會繼續投入，存起來給小朋友。

貼文底下網友們留言認為「家用是兩人共同的錢吧，要拿去投資還是要先溝通」、「如果平常都說用完了然後不買小孩或家裡的東西，或者買比較差的，那就不好了吧」、「家用就是家用，不是給妳的零用錢好嗎」、「如果我是妳的話會用自己的錢買」、「家用還可以拿去買股票，是不是給太多了啊？」。

至於夫妻是否可以分開報稅？國稅局其實有提醒，這是很容易犯的錯誤。依規定，夫妻雖可選擇分開計算稅額，但在申報時，應採「合併申報」，除非是結婚第一年，隔年5月報稅時仍可自由選擇合併或分開申報，後續年度就要合併申報。唯一例外是，除非取得家暴保護令、未共同生活達六個月以上並經法院宣告等特殊情況，才可分開申報。

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