長榮帶00940、00919起飛？網嗨：大航海時代2.0來了

全球海運運價大漲，法人陸續調高長榮（2603）、陽明海運（2609）等評等至買進，長榮目標價上看240元，長榮13日盤中漲逾8%，股價最高衝到210元。PTT網友討論，長榮5/14公布財報，「大航海時代2.0來了」，有望帶動00940、00919等ETF股價，網友許願「00940和00919別繼續帶賽」。

截至5月10日，SCFI 指數為2,305.79點，較前一周上漲18.8%，其中，美東線上漲19.3%，美西線上漲21.9%，歐洲線則上漲24.7%。法人機構表示，SCFI 指數連續第五周反彈，近兩周累積漲幅達三成，主要原因在於航商為因應中國五一長假的需求空窗期，主動減艙導致短期供需出現吃緊狀況，五一長假後需求略有回溫，然艙位無法即時返回，市場仍處於缺艙狀態，進而推升運價持續調漲，預期5月運價有望維持在高檔水準。

一名網友在PTT發文表示，長榮海運將公布財報「見真章」，他開心直呼「大航海時代2.0來了嗎？拜託00940和00919別繼續帶賽」。

其他人則留言「才240，打完折根本就已經到了，誰還要進」、「明天下船囉」、「明天10塊我還真的不太相信，有7到8塊就很優了」、「外資喊買的時候差不多就是糕點到了，應該要怎麼做水手們懂就懂」、「訊號來了」、「940大媽團又贏」、「航運三雄再起」、「目標價出來了，該跑了」、「940賺爛了，還不上車」、「抓最後一個下船的」。

還有人留言「阿榮也回到淨值，最好賺的已經過去了，接下來上船的風險很高」、「加上Q1賺的，現在應還沒到淨值，考慮匯率淨值約22X，當然，現在追高阿榮是有風險這點我是同意的」、「今年20塊是要笑死誰啦」、「當水手也三年多了，什麼場面沒看過」、「外資目標價最高只能打八折，240X0.8=192，吃丸子了」。