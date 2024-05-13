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資金卡位長天期美債ETF迎長多 台新00942B成交股數高居前五大

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

市場預期美國最快可望於下半年進行降息，根據歷史經驗，在2019年1月1日至2019年10月31日美國聯準會(FED)暫停升息至最後一次降息期間，美國20年期以上A級公司債券報酬率逾25%，高居各天期A級公司債券之冠。投資人看好長天期美債ETF將迎來Fed降息後的長多行情，紛紛進行卡位，債券型ETF受益人數逐月創新高，已來到158萬人以上，其中，今年4月才成立的台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金 (00942B) 日成交股數高達千萬股以上水準，已高居前五大，後來居上。

台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金經理人黃鈺民表示，自Fed去年11月宣布暫停升息後，美國10年期公債殖利率已從近5％的高點回落至4.4%以下，殖利率下跌表示債券價格上漲，也反映出投資人對利率政策即將鬆綁的預期。美國從2022年啟動升息循環，目前美國利率仍維持在相對高點，長天期債券的「存續期間」較長，利率敏感度較高，如果Fed開啟降息循環，市場利率將有機會下降，長天期債券價格將有機會上漲，進一步獲取資本利得，因此，現階段投資長天期債券可兼顧資本利得及較佳息收雙優勢，獲得亮眼報酬。

黃鈺民表示，對債券投資人來說，最常用來參考的指標就是債券信用評等，債券評等可以用來評估債券是否有違約風險，違約風險就是拿不到當初約定的本金或利息，通常評等越高的債券違約風險越低。依據三大信評公司(S&P標準普爾、Moody’s穆迪、Fitch惠譽)的分類標準，若是評級在BBB(含)以上為投資等級，違約風險相對較低，A投資級的信評又優於BBB級，Ａ級公司債因財務體質較為健全，違約機率小，能創造較佳報酬表現。

成交股數前十大之長天期債券ETF。(資料來源：櫃買中心、集保結算所、投信官網)
成交股數前十大之長天期債券ETF。(資料來源：櫃買中心、集保結算所、投信官網)

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